«В рыло хлопну». Для чиновников введут крупные штрафы за хамство

Оскорбление — то не только мат
Правда, речь в документе идет не только о чиновниках — обо всех нас.
Проблему депутаты Госдумы увидели в том, что в статье КоАП «Оскорбление» квалифицирующим признаком деяния является неприличная форма. То есть накажут только тех, кто, оскорбляя, еще и матерится.
Но оскорбления не всегда сопровождается матом.
В связи с этим новый законопроект предлагает установить ответственность за оскорбление и унижение достоинства граждан или группы лиц в неприличной и иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме как при очном общении, так и в СМИ и в информационно-коммуникационных сетях, включая Интернет.
Насколько увеличатся штрафы?
- Для физлиц: с установленных сейчас 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
- Для юрлиц — с 500 до 700 тысяч.
- Для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей.
А вот если человек, замещающий государственную или муниципальную должность, оскорбил граждан, за первый такой случай он заплатит штраф от 50 до 100 тысяч и может быть дисквалифицирован на срок до одного года.
А за повторное нарушение штраф составит от 100 до 150 тыс. Дисквалифицировать такого чиновника могут на два года.
Ранее Altapress.ru сообщал, что в Госдуму также внесен законопроект предусматривающий возможность лишения свободы на два года за клевету в Интернете — причем, не только в СМИ, но и на любых ресурсах.
Государство не просило
Напомним, 2018−2019 годы были особенно плодовитыми на скандальные высказывания чиновников и прочих ответственных товарищей.
Так, экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области заявила на встрече с молодежью: «Государство не просило вас рожать».
А в 2019 году директор коммунального предприятия Сергей Цуканов заявил женщине: «Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?».
Интересно, конечно, как такие высказывания расценит суд.