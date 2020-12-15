Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -9°C
Политика

«В рыло хлопну». Для чиновников введут крупные штрафы за хамство

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах чиновникам, которые хамят гражданам. Существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения не является достаточно эффективным, о чем свидетельствует рост числа случаев оскорбления, сообщает «Парламентская газета».

Конфликт, ссора.
Конфликт, ссора.
pixabay.com

Оскорбление — то не только мат

Правда, речь в документе идет не только о чиновниках — обо всех нас.

Проблему депутаты Госдумы увидели в том, что в статье КоАП «Оскорбление» квалифицирующим признаком деяния является неприличная форма. То есть накажут только тех, кто, оскорбляя, еще и матерится.

Но оскорбления не всегда сопровождается матом.

В связи с этим новый законопроект предлагает установить ответственность за оскорбление и унижение достоинства граждан или группы лиц в неприличной и иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме как при очном общении, так и в СМИ и в информационно-коммуникационных сетях, включая Интернет.

&quot;Выслушаю любые словесные оскорбления за 1 доллар&quot;.
«Выслушаю любые словесные оскорбления за 1 доллар».
опубликовано на ha-ha.ru

Насколько увеличатся штрафы?

  • Для физлиц: с установленных сейчас 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
  • Для юрлиц — с 500 до 700 тысяч.
  • Для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей.

А вот если человек, замещающий государственную или муниципальную должность, оскорбил граждан, за первый такой случай он заплатит штраф от 50 до 100 тысяч и может быть дисквалифицирован на срок до одного года.

А за повторное нарушение штраф составит от 100 до 150 тыс. Дисквалифицировать такого чиновника могут на два года.

Ранее Altapress.ru сообщал, что в Госдуму также внесен законопроект предусматривающий возможность лишения свободы на два года за клевету в Интернете — причем, не только в СМИ, но и на любых ресурсах.

Директор УК из Брянской области Сергей Цуканов.
Директор УК из Брянской области Сергей Цуканов.
rusevik.ru

Государство не просило

Напомним, 2018−2019 годы были особенно плодовитыми на скандальные высказывания чиновников и прочих ответственных товарищей.

Так, экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области заявила на встрече с молодежью: «Государство не просило вас рожать».

А в 2019 году директор коммунального предприятия Сергей Цуканов заявил женщине: «Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?».

Интересно, конечно, как такие высказывания расценит суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость