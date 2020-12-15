«В рыло хлопну». Для чиновников введут крупные штрафы за хамство

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах чиновникам, которые хамят гражданам. Существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения не является достаточно эффективным, о чем свидетельствует рост числа случаев оскорбления, сообщает « Парламентская газета ».

Оскорбление — то не только мат

Правда, речь в документе идет не только о чиновниках — обо всех нас.

Проблему депутаты Госдумы увидели в том, что в статье КоАП «Оскорбление» квалифицирующим признаком деяния является неприличная форма. То есть накажут только тех, кто, оскорбляя, еще и матерится.

Но оскорбления не всегда сопровождается матом.

В связи с этим новый законопроект предлагает установить ответственность за оскорбление и унижение достоинства граждан или группы лиц в неприличной и иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме как при очном общении, так и в СМИ и в информационно-коммуникационных сетях, включая Интернет.

«Выслушаю любые словесные оскорбления за 1 доллар». опубликовано на ha-ha.ru

Насколько увеличатся штрафы?

Для физлиц: с установленных сейчас 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Для юрлиц — с 500 до 700 тысяч.

Для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч рублей.

А вот если человек, замещающий государственную или муниципальную должность, оскорбил граждан, за первый такой случай он заплатит штраф от 50 до 100 тысяч и может быть дисквалифицирован на срок до одного года.

А за повторное нарушение штраф составит от 100 до 150 тыс. Дисквалифицировать такого чиновника могут на два года.

Ранее Altapress.ru сообщал, что в Госдуму также внесен законопроект предусматривающий возможность лишения свободы на два года за клевету в Интернете — причем, не только в СМИ, но и на любых ресурсах.

Директор УК из Брянской области Сергей Цуканов. rusevik.ru

Государство не просило

Напомним, 2018−2019 годы были особенно плодовитыми на скандальные высказывания чиновников и прочих ответственных товарищей.

Так, экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области заявила на встрече с молодежью: «Государство не просило вас рожать».

А в 2019 году директор коммунального предприятия Сергей Цуканов заявил женщине: «Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла?».

Интересно, конечно, как такие высказывания расценит суд.