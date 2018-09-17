В России из непарламентский партий создают «мощное движение» для усиления левых в Госдуме

По словам политика, в названии этой коалиции будет использовано слово «Справедливость». Уже этой осенью Миронов обещает продемонстрировать «первые результаты переговоров».
Лидер эсеров заявил, что пока это непарламентские партии, но в новом составе Госдумы в 2021 году «многие из них могут стать парламентскими, в том числе в составе крупной объединенной партии на базе «Справедливой России».
Сейчас, по мысли Миронова, в нашей стране действуют 77 партий, а около 25 из них активно участвуют в региональных выборах. Но их участие, как говорит главный «справедливоросс», во время избирательной кампании такие партии «просто растаскивают голоса».
Сергей Миронов,
председатель партии «Справедливая Россия»:
На выборах 2016 года 17% голосов ушло в партии, которые не преодолели 5-процентного барьера, и голоса пропали. Все эти партии — левые, как мы и КПРФ. В исторической перспективе, вероятно, и у нас с КПРФ возможно объединение, но не скоро. А объединить все левые патриотические силы в один кулак — это требование времени.