В России из непарламентский партий создают «мощное движение» для усиления левых в Госдуме

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что собирается коалиция из не представленных в Государственной думе политических организаций левого толка, чтобы к 2021 году в российском парламенте была представлено «мощное» левое объединение, пишут «Известия».

По словам политика, в названии этой коалиции будет использовано слово «Справедливость». Уже этой осенью Миронов обещает продемонстрировать «первые результаты переговоров».

Лидер эсеров заявил, что пока это непарламентские партии, но в новом составе Госдумы в 2021 году «многие из них могут стать парламентскими, в том числе в составе крупной объединенной партии на базе «Справедливой России».

Сейчас, по мысли Миронова, в нашей стране действуют 77 партий, а около 25 из них активно участвуют в региональных выборах. Но их участие, как говорит главный «справедливоросс», во время избирательной кампании такие партии «просто растаскивают голоса».

Сергей Миронов,

председатель партии «Справедливая Россия»: