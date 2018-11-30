В России стало больше тех, кто одобряет передачу Японии Курил

На 10% выросло количество тех, кто поддержал бы идею передачи нескольких Курильских островов Японии ради заключения мирного договора, пишет РБК со ссылкой на исследование Левада-центра.

Сейчас, по данным социологов центра, за передачу высказались 17% опрошенных россиян, а вот в мае 2016 года этого мнения придерживались всего 7% респондентов.

К самой Японии в нашей стране тоже стали относится лучше общее число положительных оценок («очень хорошо» и «в основном хорошо») со стороны респондентов выросло с 48% в декабре 2017 года до 61% в этом ноябре. Всего 20% россиян дали стране негативные оценки.

Опрос Левада-центра был проведен 22−28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. в 136 населенных пунктах из 52 регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.