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Политика

В российской школе родителей вынудили купить портреты местного губернатора и Путина

Информация о том, что в одной из школ Пензы родителей учеников вынудили купить портреты губернатора Ивана Белозерцева «очень огорчила» главу региона, сообщает РБК.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

В школе № 78 родителей попросили за свой счет купить портреты президента Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы развесить их в кабинетах, сообщило издание «7х7».

«Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении „уважения“ к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», — заявил губернатор.

Он принес извинения родителям учеников, указав, что «поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены».

Глава региона также поручил областному министру образования провести в школе служебную проверку, «выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности», пишет bfm.ru.

Белозерцев не уточнил — касается ли проверка только его портретов.

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