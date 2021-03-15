В российской школе родителей вынудили купить портреты местного губернатора и Путина

В школе № 78 родителей попросили за свой счет купить портреты президента Владимира Путина и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, чтобы развесить их в кабинетах, сообщило издание «7х7».
«Если это правда и есть вина школы, считаю, что должностные лица образовательного учреждения допустили самоуправство. Я в подобном проявлении „уважения“ к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю», — заявил губернатор.
Он принес извинения родителям учеников, указав, что «поборы в школах на любые цели и под любыми предлогами строго запрещены».
Глава региона также поручил областному министру образования провести в школе служебную проверку, «выявить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности», пишет bfm.ru.
Белозерцев не уточнил — касается ли проверка только его портретов.