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19 марта
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Политика

В секретном докладе Россию обвинили в распространении фейков о COVID-2019

Российские СМИ ведут кампанию по дезинформации, распространяя неверные данные о том, как страны Запада борются с коронавирусом, говорится в закрытом докладе Евросоюза, пишет Financial Times.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Целью этой кампании является распространение паники и страха, попытка разделить европейское общество, отмечено в докладе.

РФ якобы использует для этих целей аккаунты в соцсетях на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, которые распространяют информацию о том, что инфекция является искусственной болезнью. А виновники происходящего — капиталисты, получающую выгоду от эпидемии, говорится в докладе ЕС.

Ранее о распространении фейков со стороны РФ писала газета Guardian со ссылкой на американских чиновников. Представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию «намеренным вбросом», пишет «Росбалт».

Накануне Путину рассказали о фейках про коронавирус из Алтайского края.

О каком фейке идет речь

Как ранее писал altapress.ru, в чатах WhatsApp жители Залесовского района начали пересылать друг другу голосовое сообщение, где женщина говорит о проникновении коронавирусной инфекции в регион.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России и мире рассказал, как идет борьба с фейковой информацией.

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