Путину рассказали о фейках про коронавирус из Алтайского края

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с президентом России Владимиром Путиным в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в России и мире рассказал, как идет борьба с фейковой информацией. Главе государства доложили и о «вбросе» из Алтайского края.

Владимир Путин в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сначала Чернышенко рассказал о фейке из Краснодарского края. Там распространялось сообщение о якобы 32 жертвах коронавируса. Другой пример чиновник привел из Алтайского края.

«Это еще сложнее была ситуация, потому что в родительском чате в школе какой-то записали, что якобы власти скрывают масштабы какого-то бедствия. Система обнаружила даже аудиозапись, передала ее в центр, мы связались с главой региона, и он записал видеообращение. И тем самым мы фейковую новость купировали», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

О каком фейке идет речь

Как ранее писал altapress.ru, в чатах WhatsApp жители Залесовского района начали пересылать друг другу голосовое сообщение, где женщина говорит о проникновении коронавирусной инфекции в регион.

Глава района Александр Пластеев (а не губернатор края, как сказал Путину Чернышенко) в Instagram записал видеообращение, в котором обратился к жителям с просьбой не верить фейкам.