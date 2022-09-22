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Политика

В СГК заявили, что их работники пока не получали повесток по мобилизации

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов заявил, что работники компании не получали повесток из военкоматов. Об этом он сказал на заседании правительства, посвященном началу отопительного сезона в регионе.

Игорь Лузанов.
Игорь Лузанов.
Фото Дмитрия Лямзина.

Игорь Лузанов подчеркнул, что ни один сотрудник Сибирской генерирующей компании в крае не получил пока повесток, связанных с объявленной в России частичной мобилизацией.

По его словам, с военкоматами вели работу по бронированию персонала компании.

Бронь подразумевает отсрочку или освобождение от мобилизации.

Напомним, СГК работает в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет заседание призывной комиссии после объявления частичной мобилизации.

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