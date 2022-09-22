В СГК заявили, что их работники пока не получали повесток по мобилизации

Игорь Лузанов подчеркнул, что ни один сотрудник Сибирской генерирующей компании в крае не получил пока повесток, связанных с объявленной в России частичной мобилизацией.
По его словам, с военкоматами вели работу по бронированию персонала компании.
Бронь подразумевает отсрочку или освобождение от мобилизации.
Напомним, СГК работает в Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Ранее стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет заседание призывной комиссии после объявления частичной мобилизации.