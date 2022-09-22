Депутатский топ-2. Кто прошел в Барнаульскую гордуму, хотя за них никто не голосовал

Партии, попавшие в новый, восьмой, созыв городской Думы Барнаула, определились с теми, кто получает мандаты по партийным спискам. Поскольку избиратели отдавали свой голос за партию, то этот список был не определен до последнего момента. В отличии от одномандатников, чьи имена люди хотя бы видели в бюллетене, «списочники» проходили на выборах под названием партии. Познакомимся с этими народными избранниками поближе.

«Паровозы» отцепляются , другие — подтягиваются

На этой муниципальной кампании, как и на многих других выборах в России, активно использовалась политтехнология, известная как «паровоз» — это когда в партийные списки включаются известные населению и обладающие некоторой медийностью лица, которые в последующем откажутся от своих мандатов.

Так, в первой тройке партийного списка у «Единой России» на выборы шли глава Барнаула Вячеслав Франк, ректор Алтайского института культуры и председатель гордумы Галина Буевич, а также известный алтайский строитель, гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

От своих мандатов отказались Франк и Отмашкин, их места в гордуме соответственно займут главврач краевой клинической больницы Диана Рудакова и руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова.

Диана Рудакова. pg.er.ru Алина Горлова pg.er.ru Захар Торычев. Личная страница в ВК

Во главе партийных списков «Справедливой России — За Правду» шли депутат АКЗС Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и руководитель газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Партия на выборах получила всего два мандата и распределение коснулось только первой тройки. От мандата отказалась Боровикова, ее место досталось Баканову. Однако, и он отказался от депутатского кресла. В итоге, место в Думе досталось молодому активисту партии, члену Молодежного парламента Захару Торычеву.

ЛДПР также смогла получить на этих выборах лишь два мандата. Лидер списка, депутат АКЗС Сергей Булаев отказался от городского парламента в пользу краевого. От партии прошли предприниматель Алексей Скосырский и координатор барнаульского первичного отделения партии Анна Юферева.

В КПРФ и «Новых людях» перестановок не произошло. В гордуму от них проходят три и два депутата соответственно.

От мала до велика

Среди «списочников» самыми молодыми депутатами Барнаульской гордумы стали индивидуальный предприниматель Максим Петров из «Новых людей» — 21 год (14.03.2001), руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова из «Единой России» — 23 года (02.06.1999) и помощник депутата АКЗС Захар Торычев из «СРЗП" — 23 года (08.12.1998).

Максим Петров. Личная страница в ВК Алина Горлова pg.er.ru Захар Торычев. Личная страница в ВК

Самыми «возрастными» депутатами стали глава барнаульского отделения КПРФ Анатолий Барсуков — 75 лет (20.01.1947), главврач роддома № 2 Людмила Ананьина — 71 год (27.04.1951) и председатель гордумы прошлого созыва Галина Буевич из «Единой России» — 62 года (09.08.1960).

Анатолий Барсуков. kprf.ru Людмила Ананьина. duma-barnaul.ru Галина Буевич. duma-barnaul.ru

Средний возраст депутатов-«списочников» составляет 44,9 лет. С учетом депутатов-одномандатников, средний возраст барнаульских депутатов составляет примерно 45,5 лет.

Кто стал депутатом по партийным спискам?

От «Единой России» в гордуму проходят:

Галина Буевич. duma-barnaul.ru Азер Алиев. pg.er.ru Иван Гладких. altai-ter.er.ru Людмила Ананьина. duma-barnaul.ru Лариса Белькова. duma-barnaul.ru Павел Авкопашвили. pg.er.ru Светлана Бочкова. duma-barnaul.ru Инна Анисимова. duma-barnaul.ru Николай Ушаков. pg.er.ru Диана Рудакова. pg.er.ru Алина Горлова pg.er.ru

Галина Буевич , спикер БГД седьмого созыва ( 09.08.1960)

спикер БГД седьмого созыва 09.08.1960) Азер Алиев , индивидуальный предприниматель ( 24.04.1967)

индивидуальный предприниматель 24.04.1967) Иван Гладких , руководитель регионального исполкома партии ( 18.11.1995)

руководитель регионального исполкома партии 18.11.1995) Людмила Ананьина , депутат прошлого созыва , главный врач роддома № 2 ( 27.04.1951)

депутат прошлого созыва главный врач роддома № 2 27.04.1951) Лариса Белькова , депутат прошлого созыва , директор детской школы искусств «Традиция» ( 10.03.1963)

депутат прошлого созыва директор детской школы искусств «Традиция» 10.03.1963) Павел Авкопашвили , исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» ( 07.02.1983)

исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» 07.02.1983) Светлана Бочкова , депутат прошлого созыва , директор школы № 31 ( 08.02.1965)

депутат прошлого созыва директор школы № 31 08.02.1965) Инна Анисимова , главный врач городской поликлиники № 9 ( 01.04.1966)

главный врач городской поликлиники № 9 01.04.1966) Николай Ушаков , гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор» ( 04.07.1984)

гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор» 04.07.1984) Диана Рудакова , главный врач краевой клинической больницы ( 17.12.1980)

главный врач краевой клинической больницы 17.12.1980) Алина Горлова , руководитель движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае ( 02.06.1999)

От КПРФ в гордуме будет три человека:

Юрий Красильников. Личная страница в ВК Сергей Немчинов. Фото — Владимир Вдовин Анатолий Барсуков. kprf.ru

Юрий Красильников , помощник депутата краевого парламента Владимира Громова , пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе; ( 09.11.1975)

помощник депутата краевого парламента Владимира Громова пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе; 09.11.1975) Сергей Немчинов , директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов» ( 13.08.1968).

директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов» 13.08.1968). Анатолий Барсуков , глава барнаульского отделения КПРФ , помощник депутата АКЗС. Кстати , он уже был депутатом БГД в 2011—2016 годах. ( 20.01.1947)

Представлять «Справедливую Россию — За Правду» будут:

Степан Лютов. altai.spravedlivo.ru Захар Торычев. Личная страница в ВК

Степан Лютов , арбитражный управляющий ( 18.01.1990 г.р.)

арбитражный управляющий 18.01.1990 г.р.) Захар Торычев , помощник депутата АКЗС , член Молодежного парламента , активист СРЗП ( 08.12.1998)

От «Новых людей» мандат депутата Барнаульской гордумы получают:

Никита Федюнин. Личная страница в ВК Максим Петров. Личная страница в ВК

Никита Федюнин , который возглавляет «Новых людей» в Алтайском крае ( 24.03.1996)

который возглавляет «Новых людей» в Алтайском крае 24.03.1996) Максим Петров , индивидуальный предприниматель.(14.03.2001)

От ЛДПР в Думе будут:

Алексей Скосырский. duma-barnaul.ru

Алексей Скосырский , индивидуальный предприниматель , депутат БГД прошлого созыва ( 28.03.1966)

индивидуальный предприниматель депутат БГД прошлого созыва 28.03.1966) Анна Юферева , генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп». ( 05.07.1986)

В первой части обзора altapress.ru рассказал о депутатах, которых избрали по одномандатным округам.