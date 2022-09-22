22 сентября
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Политика

Депутатский топ-2. Кто прошел в Барнаульскую гордуму, хотя за них никто не голосовал

Партии, попавшие в новый, восьмой, созыв городской Думы Барнаула, определились с теми, кто получает мандаты по партийным спискам. Поскольку избиратели отдавали свой голос за партию, то этот список был не определен до последнего момента. В отличии от одномандатников, чьи имена люди хотя бы видели в бюллетене, «списочники» проходили на выборах под названием партии. Познакомимся с этими народными избранниками поближе.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

«Паровозы» отцепляются, другие — подтягиваются

На этой муниципальной кампании, как и на многих других выборах в России, активно использовалась политтехнология, известная как «паровоз» — это когда в партийные списки включаются известные населению и обладающие некоторой медийностью лица, которые в последующем откажутся от своих мандатов.

Так, в первой тройке партийного списка у «Единой России» на выборы шли глава Барнаула Вячеслав Франк, ректор Алтайского института культуры и председатель гордумы Галина Буевич, а также известный алтайский строитель, гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

От своих мандатов отказались Франк и Отмашкин, их места в гордуме соответственно займут главврач краевой клинической больницы Диана Рудакова и руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова.

Диана Рудакова.
Диана Рудакова.
pg.er.ru
Алина Горлова
Алина Горлова
pg.er.ru
Захар Торычев.
Захар Торычев.
Личная страница в ВК

Во главе партийных списков «Справедливой России — За Правду» шли депутат АКЗС Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и руководитель газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Партия на выборах получила всего два мандата и распределение коснулось только первой тройки. От мандата отказалась Боровикова, ее место досталось Баканову. Однако, и он отказался от депутатского кресла. В итоге, место в Думе досталось молодому активисту партии, члену Молодежного парламента Захару Торычеву.

ЛДПР также смогла получить на этих выборах лишь два мандата. Лидер списка, депутат АКЗС Сергей Булаев отказался от городского парламента в пользу краевого. От партии прошли предприниматель Алексей Скосырский и координатор барнаульского первичного отделения партии Анна Юферева.

В КПРФ и «Новых людях» перестановок не произошло. В гордуму от них проходят три и два депутата соответственно.

От мала до велика

Среди «списочников» самыми молодыми депутатами Барнаульской гордумы стали индивидуальный предприниматель Максим Петров из «Новых людей» — 21 год (14.03.2001), руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова из «Единой России» — 23 года (02.06.1999) и помощник депутата АКЗС Захар Торычев из «СРЗП" — 23 года (08.12.1998).

Максим Петров.
Максим Петров.
Личная страница в ВК
Алина Горлова
Алина Горлова
pg.er.ru
Захар Торычев.
Захар Торычев.
Личная страница в ВК

Самыми «возрастными» депутатами стали глава барнаульского отделения КПРФ Анатолий Барсуков — 75 лет (20.01.1947), главврач роддома № 2 Людмила Ананьина — 71 год (27.04.1951) и председатель гордумы прошлого созыва Галина Буевич из «Единой России» — 62 года (09.08.1960).

Анатолий Барсуков.
Анатолий Барсуков.
kprf.ru
Людмила Ананьина.
Людмила Ананьина.
duma-barnaul.ru
Галина Буевич.
Галина Буевич.
duma-barnaul.ru

Средний возраст депутатов-«списочников» составляет 44,9 лет. С учетом депутатов-одномандатников, средний возраст барнаульских депутатов составляет примерно 45,5 лет.

Кто стал депутатом по партийным спискам?

От «Единой России» в гордуму проходят:

Галина Буевич.
Галина Буевич.
duma-barnaul.ru
Азер Алиев.
Азер Алиев.
pg.er.ru
Иван Гладких.
Иван Гладких.
altai-ter.er.ru
Людмила Ананьина.
Людмила Ананьина.
duma-barnaul.ru
Лариса Белькова.
Лариса Белькова.
duma-barnaul.ru
Павел Авкопашвили.
Павел Авкопашвили.
pg.er.ru
Светлана Бочкова.
Светлана Бочкова.
duma-barnaul.ru
Инна Анисимова.
Инна Анисимова.
duma-barnaul.ru
Николай Ушаков.
Николай Ушаков.
pg.er.ru
Диана Рудакова.
Диана Рудакова.
pg.er.ru
Алина Горлова
Алина Горлова
pg.er.ru
  • Галина Буевич, спикер БГД седьмого созыва (09.08.1960)
  • Азер Алиев, индивидуальный предприниматель (24.04.1967)
  • Иван Гладких, руководитель регионального исполкома партии (18.11.1995)
  • Людмила Ананьина, депутат прошлого созыва, главный врач роддома № 2 (27.04.1951)
  • Лариса Белькова, депутат прошлого созыва, директор детской школы искусств «Традиция» (10.03.1963)
  • Павел Авкопашвили, исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» (07.02.1983)
  • Светлана Бочкова, депутат прошлого созыва, директор школы № 31 (08.02.1965)
  • Инна Анисимова, главный врач городской поликлиники № 9 (01.04.1966)
  • Николай Ушаков, гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор» (04.07.1984)
  • Диана Рудакова, главный врач краевой клинической больницы (17.12.1980)
  • Алина Горлова, руководитель движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае (02.06.1999)

От КПРФ в гордуме будет три человека:

Юрий Красильников.
Юрий Красильников.
Личная страница в ВК
Сергей Немчинов.
Сергей Немчинов.
Фото — Владимир Вдовин
Анатолий Барсуков.
Анатолий Барсуков.
kprf.ru
  • Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе; (09.11.1975)
  • Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов» (13.08.1968).
  • Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ, помощник депутата АКЗС. Кстати, он уже был депутатом БГД в 2011—2016 годах. (20.01.1947)

Представлять «Справедливую Россию — За Правду» будут:

Степан Лютов.
Степан Лютов.
altai.spravedlivo.ru
Захар Торычев.
Захар Торычев.
Личная страница в ВК
  • Степан Лютов, арбитражный управляющий (18.01.1990 г.р.)
  • Захар Торычев, помощник депутата АКЗС, член Молодежного парламента, активист СРЗП (08.12.1998)

От «Новых людей» мандат депутата Барнаульской гордумы получают:

Никита Федюнин.
Никита Федюнин.
Личная страница в ВК
Максим Петров.
Максим Петров.
Личная страница в ВК
  • Никита Федюнин, который возглавляет «Новых людей» в Алтайском крае (24.03.1996)
  • Максим Петров, индивидуальный предприниматель.(14.03.2001)

От ЛДПР в Думе будут:

Алексей Скосырский.
Алексей Скосырский.
duma-barnaul.ru
  • Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат БГД прошлого созыва (28.03.1966)
  • Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп». (05.07.1986)

В первой части обзора altapress.ru рассказал о депутатах, которых избрали по одномандатным округам.

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