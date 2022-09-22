Депутатский топ-2. Кто прошел в Барнаульскую гордуму, хотя за них никто не голосовал

«Паровозы» отцепляются, другие — подтягиваются
На этой муниципальной кампании, как и на многих других выборах в России, активно использовалась политтехнология, известная как «паровоз» — это когда в партийные списки включаются известные населению и обладающие некоторой медийностью лица, которые в последующем откажутся от своих мандатов.
Так, в первой тройке партийного списка у «Единой России» на выборы шли глава Барнаула Вячеслав Франк, ректор Алтайского института культуры и председатель гордумы Галина Буевич, а также известный алтайский строитель, гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.
От своих мандатов отказались Франк и Отмашкин, их места в гордуме соответственно займут главврач краевой клинической больницы Диана Рудакова и руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова.
Во главе партийных списков «Справедливой России — За Правду» шли депутат АКЗС Евгения Боровикова, арбитражный управляющий Степан Лютов и руководитель газеты «Вечерний Барнаул» Алексей Баканов. Партия на выборах получила всего два мандата и распределение коснулось только первой тройки. От мандата отказалась Боровикова, ее место досталось Баканову. Однако, и он отказался от депутатского кресла. В итоге, место в Думе досталось молодому активисту партии, члену Молодежного парламента Захару Торычеву.
ЛДПР также смогла получить на этих выборах лишь два мандата. Лидер списка, депутат АКЗС Сергей Булаев отказался от городского парламента в пользу краевого. От партии прошли предприниматель Алексей Скосырский и координатор барнаульского первичного отделения партии Анна Юферева.
В КПРФ и «Новых людях» перестановок не произошло. В гордуму от них проходят три и два депутата соответственно.
От мала до велика
Среди «списочников» самыми молодыми депутатами Барнаульской гордумы стали индивидуальный предприниматель Максим Петров из «Новых людей» — 21 год (14.03.2001), руководитель движения «Волонтеры Победы» в Алтайском крае Алина Горлова из «Единой России» — 23 года (02.06.1999) и помощник депутата АКЗС Захар Торычев из «СРЗП" — 23 года (08.12.1998).
Самыми «возрастными» депутатами стали глава барнаульского отделения КПРФ Анатолий Барсуков — 75 лет (20.01.1947), главврач роддома № 2 Людмила Ананьина — 71 год (27.04.1951) и председатель гордумы прошлого созыва Галина Буевич из «Единой России» — 62 года (09.08.1960).
Средний возраст депутатов-«списочников» составляет 44,9 лет. С учетом депутатов-одномандатников, средний возраст барнаульских депутатов составляет примерно 45,5 лет.
Кто стал депутатом по партийным спискам?
От «Единой России» в гордуму проходят:
- Галина Буевич, спикер БГД седьмого созыва (09.08.1960)
- Азер Алиев, индивидуальный предприниматель (24.04.1967)
- Иван Гладких, руководитель регионального исполкома партии (18.11.1995)
- Людмила Ананьина, депутат прошлого созыва, главный врач роддома № 2 (27.04.1951)
- Лариса Белькова, депутат прошлого созыва, директор детской школы искусств «Традиция» (10.03.1963)
- Павел Авкопашвили, исполнительный директор компании «Региональный Центр Оценки и Экспертизы» (07.02.1983)
- Светлана Бочкова, депутат прошлого созыва, директор школы № 31 (08.02.1965)
- Инна Анисимова, главный врач городской поликлиники № 9 (01.04.1966)
- Николай Ушаков, гендиректор АО «Санаторий Сосновый бор» (04.07.1984)
- Диана Рудакова, главный врач краевой клинической больницы (17.12.1980)
- Алина Горлова, руководитель движения «Волонтёры Победы» в Алтайском крае (02.06.1999)
От КПРФ в гордуме будет три человека:
- Юрий Красильников, помощник депутата краевого парламента Владимира Громова, пресс-секретарь крайкома партии и секретарь барнаульского отделения партии по протестной работе; (09.11.1975)
- Сергей Немчинов, директор и соучредитель ООО «Михайловский завод химических реактивов» (13.08.1968).
- Анатолий Барсуков, глава барнаульского отделения КПРФ, помощник депутата АКЗС. Кстати, он уже был депутатом БГД в 2011—2016 годах. (20.01.1947)
Представлять «Справедливую Россию — За Правду» будут:
- Степан Лютов, арбитражный управляющий (18.01.1990 г.р.)
- Захар Торычев, помощник депутата АКЗС, член Молодежного парламента, активист СРЗП (08.12.1998)
От «Новых людей» мандат депутата Барнаульской гордумы получают:
- Никита Федюнин, который возглавляет «Новых людей» в Алтайском крае (24.03.1996)
- Максим Петров, индивидуальный предприниматель.(14.03.2001)
От ЛДПР в Думе будут:
- Алексей Скосырский, индивидуальный предприниматель, депутат БГД прошлого созыва (28.03.1966)
- Анна Юферева, генеральный директор компании «ЮМСЭЙ Лигал групп». (05.07.1986)
В первой части обзора altapress.ru рассказал о депутатах, которых избрали по одномандатным округам.