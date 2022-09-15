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Жизнь

Охранник и диджей одержали верх на выборах в российском регионе

Школьный охранник и диджей неожиданно выиграли на выборах в Якутии, хотя являлись техническими кандидатами, сообщает Lenta.ru.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Школьный охранник Сергей Ефремов победил на выборах главы сельского поселения в селе Болтого в Республике Саха.

За него проголосовали 177 человек. Он обошел на 89 голосов прежнюю главу Варвару Макарову, которая выдвинулась от «Единой России» .

В селе Чуйя победу одержал техработник и диджей местного культурного центра Виктор Федоров.

За него проголосовали 317 избирателей — а это 80%. А его противник, директор сельской школы Михаил Нестеров, получил 19% голосов.

Новые главы поселений не ожидали победы, поскольку были техническими кандидатами.

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