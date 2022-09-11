12 сентября
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Политика

Явка на выборы в Барнауле наконец-то превысила 10%. Как в других городах Алтая

За три часа (с 12:00 на 15:00) явка барнаульских избирателей на голосование возросла лишь чуть больше чем на два процентных пункта. Порог в 10% наконец-то был пройден. В других городах Алтайского края, где голосование не трехдневное, как в Барнауле, а только 11 сентября, количество проголосовавших за эти три часа тоже подросло. Но рост тоже не впечатляет.

Голосует Алексей Чесноков, руководитель юридической группы штаба Общественного наблюдения за выборами.
Голосует Алексей Чесноков, руководитель юридической группы штаба Общественного наблюдения за выборами.
Телеграм-канал Наблюдатель22.

На 12:00 в Барнауле было 9,46% проголосовавших, на 15:00 — 11,83%, по данным ГАС «Выборы».

В Бийске явка возросла с 6,33% (12:00) до 8,8% (15:00), в Новоалтайске с 8,39 до 11,71%, в Рубцовске с 8.06% до 12,14%, в Заринске с 7.92% до 12,2%. В Яровом — с 9.68% до 12,42%.

При этом в сельской местности края избиратели в среднем несколько активнее. Общая явка по краю на 15:00 — 15,86%.

Но и здесь все очень неоднородно: в Родинском районе голосовать пришло 49,7% избирателей, в пригородном Первомайском — всего 11,7%.

«На муниципальных выборах явка традиционно низкая, местные выборы меньше привлекают внимания избирателей. Особенно — если нет интриги на выборах, схваток между партиями и кандидатами. И в последние годы интерес к муниципальным выборам снижается по всей России», — прокомментировал altapress. ruКонстантин Лукин, эксперт штаба ОБщественного наблюдения за выборами в Алтайском крае.

Объявление о выборах.
Объявление о выборах.
Altapress.ru

При этом, по словам Лукина, в Москве в муниципальной кампании явка 25%. «В этом большая заслуга электронного голосования», — сказал эксперт.

Ранее altapress.ru поделился впечатлениями корреспондентов: они также отмечали низкую активность. Один из членов участковой избирательной комиссии высказал возможное объяснение столь низкой активности: о выборах слишком мало информировали людей.

«В Барнауле УИКи даже приглашений на выборы никаких избирателям не разносили. Хотя это всегда раньше делалось. В СМИ информации вообще практически ноль — ни о самом голосовании, ни о кандидатах», — написала она в соцсети.

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