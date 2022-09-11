Явка на выборы в Барнауле наконец-то превысила 10%. Как в других городах Алтая

За три часа (с 12:00 на 15:00) явка барнаульских избирателей на голосование возросла лишь чуть больше чем на два процентных пункта. Порог в 10% наконец-то был пройден. В других городах Алтайского края, где голосование не трехдневное, как в Барнауле, а только 11 сентября, количество проголосовавших за эти три часа тоже подросло. Но рост тоже не впечатляет.

На 12:00 в Барнауле было 9,46% проголосовавших, на 15:00 — 11,83%, по данным ГАС «Выборы».

В Бийске явка возросла с 6,33% (12:00) до 8,8% (15:00), в Новоалтайске с 8,39 до 11,71%, в Рубцовске с 8.06% до 12,14%, в Заринске с 7.92% до 12,2%. В Яровом — с 9.68% до 12,42%.

При этом в сельской местности края избиратели в среднем несколько активнее. Общая явка по краю на 15:00 — 15,86%.

Но и здесь все очень неоднородно: в Родинском районе голосовать пришло 49,7% избирателей, в пригородном Первомайском — всего 11,7%.

«На муниципальных выборах явка традиционно низкая, местные выборы меньше привлекают внимания избирателей. Особенно — если нет интриги на выборах, схваток между партиями и кандидатами. И в последние годы интерес к муниципальным выборам снижается по всей России», — прокомментировал altapress. ruКонстантин Лукин, эксперт штаба ОБщественного наблюдения за выборами в Алтайском крае.

Объявление о выборах. Altapress.ru

При этом, по словам Лукина, в Москве в муниципальной кампании явка 25%. «В этом большая заслуга электронного голосования», — сказал эксперт.

Ранее altapress.ru поделился впечатлениями корреспондентов: они также отмечали низкую активность. Один из членов участковой избирательной комиссии высказал возможное объяснение столь низкой активности: о выборах слишком мало информировали людей.