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В райском саду: в солнцеобильном Душанбе Путин гулял среди дынь, арбузов и цветов

27 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон устроил вечер дружбы для глав государств и руководителей делегаций участников заседания Совета глав государств-членов СНГ.

Выставка для глав государств СНГ в Душанбе.
Выставка для глав государств СНГ в Душанбе.
facebook.com/khadamotimatbuot

Глава азиатского государства представил богатую пеструю выставку, на которой были выставлены овощи и фрукты, сухофрукты и мёд и другие дары, которые пришлись по вкусу высокочтимым гостям, говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.

Выставка проводилась в правительственной резиденции, где гости могли по достоинству оценить выставленные напоказ яства.

На Вечере дружбы присутствовали президенты Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, премьер-министр Армении.

Они вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров райского края. Угощали гостей сытным ужином — горячим из тандыра, мясом барашка, теленка и горного козла.

28 сентября начался саммит саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

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