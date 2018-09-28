В райском саду: в солнцеобильном Душанбе Путин гулял среди дынь, арбузов и цветов

Глава азиатского государства представил богатую пеструю выставку, на которой были выставлены овощи и фрукты, сухофрукты и мёд и другие дары, которые пришлись по вкусу высокочтимым гостям, говорится в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.
Выставка проводилась в правительственной резиденции, где гости могли по достоинству оценить выставленные напоказ яства.
На Вечере дружбы присутствовали президенты Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, премьер-министр Армении.
Они вышли на вечернюю прогулку и ознакомились с выставкой природных даров райского края. Угощали гостей сытным ужином — горячим из тандыра, мясом барашка, теленка и горного козла.
28 сентября начался саммит саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ).