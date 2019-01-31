В соцсетях едко высмеяли арест сенатора Арашукова

Пользователи соцсетей удивлены, как человек, которому требуется переводчик, принимал законы в Совфеде. Также в соцсетях по этому поводу недоумевают от законопроекта коллеги Арашукова сенатора Клишаса, который предполагает наказывать за неуважение к чиновникам.
Как задержали Арашукова
32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Арашуков пытался «уйти с заседания», но спикер верхней палаты парламента Валентины Матвиенко попросила его вернуться на место.
Что ему инкриминируют
Параллельно с Рауфом Арашуковым правоохранители задержали отца сенатора — советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашуков. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении 30 млрд у «Газпрома». Самого сенатора обвинят в причастности в организации убийств двух человек.
Следствие по делам Арашуковых ведется сразу в 11 городах России. В Следкоме заявили, что по делу о хищениях у «Газпрома» намерены задержать еще четверых руководителей газовых компаний Северо-Кавказского округа. Один из них — двоюродный брат Рауфа Арашукова.
Суд отказался выпускать сенатора под залог в 10 млн рублей.