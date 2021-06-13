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Политика

В Совфеде оценили обложку журнала Time с Байденом и Путиным

Американский журнал Time поместил на обложку своего президента Джо Байдена, в очках которого отражается российский лидер Владимир Путин. Обложка отражает то, о чем сейчас думает Байден, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков .

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

«Зеленского или Дуду в очках главы США никому не пришло бы и в голову изобразить. Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — уверен сенатор.

Обложка и главные темы выпуска посвящены грядущему саммиту двух лидеров в Женеве.

Главы встретятся 16 июня и обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее сообщалось, что парк Ла Гранж в Женеве, где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.

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