В Совфеде оценили обложку журнала Time с Байденом и Путиным

«Зеленского или Дуду в очках главы США никому не пришло бы и в голову изобразить. Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера», — уверен сенатор.
Обложка и главные темы выпуска посвящены грядущему саммиту двух лидеров в Женеве.
Главы встретятся 16 июня и обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Ранее сообщалось, что парк Ла Гранж в Женеве, где пройдет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена, обнесли колючей проволокой.