В США собираются ввести новые антироссийские санкции, но сначала тщательно изучат их последствия

Для введения новых санкций против России по делу Скрипалей потребуется время, потому что в США намерены тщательно изучить последствия вводимых ограничительных мер. Об этом сообщил представитель госдепартамента США Роберт Палладино, пишет РИА Новости .

Роберт Палладино заявил, что в Госдепе к вопросу относятся серьезно:

«Этот процесс занимает время, и мы хотим, чтобы санкции (были введены) верно. Мы должны аккуратно принять во внимание их эффект на интересы национальной безопасности США»

Ранее администрация США пришла к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия. Об этом 6 ноября заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс.

США анонсировали новые санкции за применение химического оружия в августе. Ограничения вводятся в два этапа. Первый вступил в силу с 27 августа: введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Спустя три месяца после этого власти США могут ввести второй пакет санкций, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.