Из-за роста числа больных коронавирусом в Великобритании вводит жесткий карантин с 5 ноября, сообщает РБК . Ранее об ужесточении ограничений сообщили во Франции, Германии и Австрии. «На этом фоне Россия стоит пока особняком — и это вызывает настающее беспокойств», — комментирует на своей страничке в Facebook известный экономист Владислав Иноземцев.

В Великобритании закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины. Продажа еды будет осуществляться навынос, продолжит работать доставка. Гражданам разрешат покидать дома только в случае необходимости. При этом школы и университеты продолжают работу.

Ранее в Германии ввели новые, довольно жесткие карантины с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий и собраний, а во Франции — еще и с выделенным для прогулок одним часом в день, рассказывает The Bell.

Бизнес закрылся. Altapress.ru

Введение повторных локдаунов в основных европейских странах говорит вполне отчетливо о том, что борьба с короновирусом этой зимой станет для многих стран куда более тяжелой, чем весной. На этом фоне Россия стоит пока особняком — и это вызывает нарастающее беспокойство, — говорит Владислав Иноземцев.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. Анна Зайкова.

Экономист отмечает: полгода назад в России не было многодневных ожиданий скорой помощи.

Не было и столь стремительного роста запросов на тему симптомов заражения короновирусом в интернете и такого вала сообщений об отсутствии в аптеках антивирусных препаратов.

Наконец, не было и такой волны заражений и смертей среди близких и дальних знакомых.

Но самое главное, что, на мой взгляд, свидетельствует о непонимании масштаба процесса — это сама статистика: как во всем мире, так и в основных европейских странах число инфицированных растет кратно, а показатели день ото дня разнятся порой в разы. И только в России нас пытаются убедить, что увеличение числа кейсов идет очень медленно, — продолжает экономист.

Владислав Иноземцев посетил Барнаул. Олег Богданов

Иноземцев не исключает, что Россия в ближайшие месяцы столкнется с катастрофическим всплеском эпидемии и показное безразличие к ней населения сменится откровенно паническим.

За последние сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 223 человека, выздоровел 121. По данным на 31 октября заразились новой инфекцией в регионе 19 440 человек, выздоровели 16 450. В России в целом прирост за сутки — 18 665 заболевших.

Кто такой Владислав Иноземцев

Владислав Иноземцев — доктор экономических наук, автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий, четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки.