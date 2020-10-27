Почему из алтайских аптек пропали нужные для лечения COVID-19 препараты и когда закончится кризис

Острейший дефицит лекарств в Алтайском крае — факт. И еще 14 октября власти края обратились в Минпромторг РФ с просьбой содействовать производству популярных противовирусных препаратов, которых на хватает, сообщал Интерфакс. Но с этого момента ситуация еще ухудшилась.
«В пятницу (23 октября. — Прим. Altapress.ru) на 10 утра в городе не было антибиотиков», — рассказала директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.
Дефицит подтверждает и понедельничный поиск altapress.ru по базе Lek22.ru: так, используемый для соответствующих показаний антибиотик был только в одной аптеке. Многих других препаратов против COVID просто нет: «По вашему запросу ничего не найдено».
Ольга Калита так объясняет причины. Во-первых, ажиотажный спрос на препараты. «Раньше мы 1 тыс. упаковок антибиотика продавали три месяца, сейчас — за неделю», — говорит она. Во-вторых, введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля. Обе проблемы наложились друг на друга.
Систему маркировки с QR-кодом на каждой упаковке ввели, в частности, чтобы избавить рынок от поддельных и недоброкачественных препаратов — по крайней мере, так было официально заявлено. Код давал возможность отслеживать путь препарата от завода до прилавка. Что произошло в результате?
Когда товар приезжает в аптеку, сотрудник проверяет по QR-коду, есть ли этот товар в системе маркировки и от кого поступил. Зачастую товар, который физически уже в аптеке в Барнауле, числится еще на заводе у производителя.
Пока препарат не пройдет по цепочке от завода-изготовителя-дистрибьютора до аптеки, мы его на баланс поставить не можем. Это создавало ситуацию: товар в аптеке есть — а продать мы его не можем, — объяснил начальник отдела информационных технологий «Аптеки Алтая».
В пятницу Минпромторг временно перевел работу системы маркировки на уведомительный режим, объяснил специалист «Аптек Алтая».
Теперь аптеки не дожидаются, когда поставщик даст им подтверждение того, что товар можно продвигать дальше — его просто продают через кассу. Проблема маркировки снята.
Сложнее — с ажиотажным спросом.
Медики настоятельно просят всех, кому не назначены лекарства, не запасаться ими впрок. Особенно антибиотиками. Антибиотик вообще не требуется с первого дня заболевания. Его прописывают для лечения осложнений и только при присоединении бактериальной микрофлоры. Последствия приема при противопоказаниях могут быть весьма неприятными,
Но люди не очень поддаются на увещевания медиков.
Чтобы предотвратить скупку, власти края апробируют новый механизм: поликлиники будут выписывать рецепты в электронном виде и передавать их в аптеку по месту жительства пациента, рассказала начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава края Ольга Семина.
В этом случае, если препарат есть во всех аптеках, его можно купить будет хоть где. Гарантированно его можно будет приобрести в аптеке, в которую передан рецепт по месту жительства пациента, где он прикреплен к поликлинике. Сейчас это отрабатывается на уровне отдельных поликлиник, а при положительном результате будет распространено на все медицинские организации", — объяснила Ольга Семина.
Это позволит снять ажиотаж, полагает спикер.
Власти края могут влиять только на государственное предприятие «Аптеки Алтая». И здесь «делаются корректировки». Директор «Аптек Алтая» Ольга Калита сказала на этот счет следующее.
«Мы ведем переговоры с дистрибьюторами, которые нам поставляют товары, с заводами-изготовителями, на сегодняшний день поставки в ограниченных количествах привозят».
Она, впрочем, признала, что этого пока недостаточно. При этом «Аптеки Алтая» занимают всего 3% розничного рынка. Мониторинг частных аптек, проведенный минздравом края 23 октября, показал: где-то препараты имелись в достаточном количестве, где-то были лишь единичные упаковки.
Влиять на ассортимент частных аптек власти края не могут, они не подведомственны минздраву. Но в каждой аптеке есть свой владелец и руководитель, которые заинтересованы в том, чтобы все препараты были в наличии.
Так или иначе — проблема решится, возможно, «в ближайшие дни», рассчитывают в минздраве.
Отсутствие градусников в аптеках — еще одна беда. В одной из аптек Altapress.ru сказали: «Их нет с июля». Когда же в аптеки вернутся термометры?
В ходе пресс-конференции сообщили: на заводах-изготовителях ртутных термометров объяснили, что не были готовы к такому спросу. Сейчас там работают над тем, что увеличить производство.
И в ноябре-декабре в аптеки должно поступить необходимое количество градусников.