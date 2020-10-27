Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 6°C
Коронавирус
Здоровье

Почему из алтайских аптек пропали нужные для лечения COVID-19 препараты и когда закончится кризис

«Сейчас мы продаем по 1 тыс. упаковок антибиотика в неделю, раньше такого количества хватало на 3 месяца», — описала ситуацию директор предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита. Ажиотажный спрос плюс неработающая система маркировки препаратов, введенная летом, вызвали жесткий дефицит. Но в минздраве края в ходе пресс-конференции поделились оптимизмом: проблема решится, возможно, уже в ближайшие дни.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова
1 Почему в аптеках так сложно и даже невозможно найти препараты для лечения COVID-19?

Острейший дефицит лекарств в Алтайском крае — факт. И еще 14 октября власти края обратились в Минпромторг РФ с просьбой содействовать производству популярных противовирусных препаратов, которых на хватает, сообщал Интерфакс. Но с этого момента ситуация еще ухудшилась.

«В пятницу (23 октября. — Прим. Altapress.ru) на 10 утра в городе не было антибиотиков», — рассказала директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

Дефицит подтверждает и понедельничный поиск altapress.ru по базе Lek22.ru: так, используемый для соответствующих показаний антибиотик был только в одной аптеке. Многих других препаратов против COVID просто нет: «По вашему запросу ничего не найдено».

Ольга Калита так объясняет причины. Во-первых, ажиотажный спрос на препараты. «Раньше мы 1 тыс. упаковок антибиотика продавали три месяца, сейчас — за неделю», — говорит она. Во-вторых, введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля. Обе проблемы наложились друг на друга.

Медицина, лекарства.
Медицина, лекарства.
CC0
2 Зачем ввели систему маркировки и почему она помешала продавать лекарства?

Систему маркировки с QR-кодом на каждой упаковке ввели, в частности, чтобы избавить рынок от поддельных и недоброкачественных препаратов — по крайней мере, так было официально заявлено. Код давал возможность отслеживать путь препарата от завода до прилавка. Что произошло в результате?

Когда товар приезжает в аптеку, сотрудник проверяет по QR-коду, есть ли этот товар в системе маркировки и от кого поступил. Зачастую товар, который физически уже в аптеке в Барнауле, числится еще на заводе у производителя.

Пока препарат не пройдет по цепочке от завода-изготовителя-дистрибьютора до аптеки, мы его на баланс поставить не можем. Это создавало ситуацию: товар в аптеке есть — а продать мы его не можем, — объяснил начальник отдела информационных технологий «Аптеки Алтая».

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.
3 Как решается проблема?

В пятницу Минпромторг временно перевел работу системы маркировки на уведомительный режим, объяснил специалист «Аптек Алтая».

Теперь аптеки не дожидаются, когда поставщик даст им подтверждение того, что товар можно продвигать дальше — его просто продают через кассу. Проблема маркировки снята.

Сложнее — с ажиотажным спросом.

Лекарства. Таблетки.
Лекарства. Таблетки.
CC0
4 Как будут решать проблему ажиотажного спроса?

Медики настоятельно просят всех, кому не назначены лекарства, не запасаться ими впрок. Особенно антибиотиками. Антибиотик вообще не требуется с первого дня заболевания. Его прописывают для лечения осложнений и только при присоединении бактериальной микрофлоры. Последствия приема при противопоказаниях могут быть весьма неприятными,

Но люди не очень поддаются на увещевания медиков.

Чтобы предотвратить скупку, власти края апробируют новый механизм: поликлиники будут выписывать рецепты в электронном виде и передавать их в аптеку по месту жительства пациента, рассказала начальник сектора по работе с обращениями граждан минздрава края Ольга Семина.

В этом случае, если препарат есть во всех аптеках, его можно купить будет хоть где. Гарантированно его можно будет приобрести в аптеке, в которую передан рецепт по месту жительства пациента, где он прикреплен к поликлинике. Сейчас это отрабатывается на уровне отдельных поликлиник, а при положительном результате будет распространено на все медицинские организации", — объяснила Ольга Семина.

Это позволит снять ажиотаж, полагает спикер.

В аптеке.
В аптеке.
Анна Зайкова
5 Закупают ли аптеки сейчас больше необходимых препаратов?

Власти края могут влиять только на государственное предприятие «Аптеки Алтая». И здесь «делаются корректировки». Директор «Аптек Алтая» Ольга Калита сказала на этот счет следующее.

«Мы ведем переговоры с дистрибьюторами, которые нам поставляют товары, с заводами-изготовителями, на сегодняшний день поставки в ограниченных количествах привозят».

Она, впрочем, признала, что этого пока недостаточно. При этом «Аптеки Алтая» занимают всего 3% розничного рынка. Мониторинг частных аптек, проведенный минздравом края 23 октября, показал: где-то препараты имелись в достаточном количестве, где-то были лишь единичные упаковки.

Влиять на ассортимент частных аптек власти края не могут, они не подведомственны минздраву. Но в каждой аптеке есть свой владелец и руководитель, которые заинтересованы в том, чтобы все препараты были в наличии.

Так или иначе — проблема решится, возможно, «в ближайшие дни», рассчитывают в минздраве.

Градусник, термометр.
Градусник, термометр.
Открытые источники в Интернете (СС0)
6 Когда в продаже появятся градусники?

Отсутствие градусников в аптеках — еще одна беда. В одной из аптек Altapress.ru сказали: «Их нет с июля». Когда же в аптеки вернутся термометры?

В ходе пресс-конференции сообщили: на заводах-изготовителях ртутных термометров объяснили, что не были готовы к такому спросу. Сейчас там работают над тем, что увеличить производство.

И в ноябре-декабре в аптеки должно поступить необходимое количество градусников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость