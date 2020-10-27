Почему из алтайских аптек пропали нужные для лечения COVID-19 препараты и когда закончится кризис

1 Почему в аптеках так сложно и даже невозможно найти препараты для лечения COVID-19?

Острейший дефицит лекарств в Алтайском крае — факт. И еще 14 октября власти края обратились в Минпромторг РФ с просьбой содействовать производству популярных противовирусных препаратов, которых на хватает, сообщал Интерфакс. Но с этого момента ситуация еще ухудшилась.

«В пятницу (23 октября. — Прим. Altapress.ru) на 10 утра в городе не было антибиотиков», — рассказала директор краевого предприятия «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

Дефицит подтверждает и понедельничный поиск altapress.ru по базе Lek22.ru: так, используемый для соответствующих показаний антибиотик был только в одной аптеке. Многих других препаратов против COVID просто нет: «По вашему запросу ничего не найдено».

Ольга Калита так объясняет причины. Во-первых, ажиотажный спрос на препараты. «Раньше мы 1 тыс. упаковок антибиотика продавали три месяца, сейчас — за неделю», — говорит она. Во-вторых, введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля. Обе проблемы наложились друг на друга.