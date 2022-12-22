В Тогульском районе переизбрали главу

Басалаев будет руководить муниципалитетом еще пять лет.
Глава района родился в 1959 году. Окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт имени Орджоникидзе по специальности «Инженер-металлург».
В 2000 году Басалаев получил диплом по «Юриспруденции» в БЮИ МВД России. Общий трудовой стаж чиновника составляет более сорока лет. 20 из них он служил в органах внутренних дел, около 15 лет — в территориальных органах госвласти и местного самоуправления.
С 2017 года является главой Тогульского района.
Ранее избрали главу Михайловского района в Алтайском крае.
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