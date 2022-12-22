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Политика

В Тогульском районе переизбрали главу

Владимира Басалаева 22 декабря избрали главой Тогульского района во второй раз подряд, сообщает пресс-служба правительства региона.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

Басалаев будет руководить муниципалитетом еще пять лет.

Глава района родился в 1959 году. Окончил Сибирский ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт имени Орджоникидзе по специальности «Инженер-металлург».

В 2000 году Басалаев получил диплом по «Юриспруденции» в БЮИ МВД России. Общий трудовой стаж чиновника составляет более сорока лет. 20 из них он служил в органах внутренних дел, около 15 лет — в территориальных органах госвласти и местного самоуправления.

С 2017 года является главой Тогульского района.

Ранее избрали главу Михайловского района в Алтайском крае.

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