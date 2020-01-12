В Украине требуют наказать Россию за сбитый иранским оператором ПВО самолет

За крушение сбитого в Иране украинского самолета должен ответить не только Тегеран, но и Москва, заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в соцсети. Высказывание, сделанное после признания Ираном вины в катастрофе, уже прокомментировали российские сенаторы, назвавшие автора нездоровым человеком.

Что заявил Турчинов

Свой вывод Александр Турчинов изложил в соцсети Facebook, пишет Gazeta.ru.

Он исходил из того, что Иран является стратегическим партнером России. Следовательно, уверен политик, она могла участвовать в «подготовке ракетной атаки».

Ранее Иран признал свою вину в гибели 176 пассажиров и членов экипажа. Власти страны заявили, что самолет был сбит по ошибке оператора системы ПВО — он принял пассажирский самолет за ракету.

Кроме этого, Турчинов провел параллель между этой трагедией в Тегеране и малазийским авиалайнером, который рухнул под Донецком летом 2014 года.

Алексей Пушков. Скриншот видео youtube.com

Что об этом думают в России

Заявление Турчинова оперативно прокомментировали российские политики. Так, сенатор Франц Клинцевич сказал РИА «Новости», что Турчинов — нездоровый человек, он хочет напомнить о себе и, кроме того, «дать посыл», чтобы вновь обсуждать Россию в негативном ключе.

Мы понимаем, что все украинские политики и как люди никогда не были порядочными, но сегодня они уже игнорируют все нравственные категории", — добавил сенатор.

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter, что ни одному нормальному человеку не пришло в голову обвинить Россию — а вот Турчинову пришло. «Диагноз», — написал он (политика цитирует РИА «Новости»).

Всему миру очевидно, что Москва не имеет отношения к уничтожению украинского самолета, так как «страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование», — сказал Алексей Пушков.

Между тем, в Иране начались протесты из-за сбитого самолета. Митингующие требуют наказать виновных.

А генпрокуратура Украины переквалифицировала уголовное дело о крушении Boeing 737 на умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета, сообщает «Дождь».