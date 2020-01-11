Военный Ирана принял украинский самолет за ракету

Как рассказал военный, оператор системы ПВО принимал решение самостоятельно, так как у него прервалась связь с командованием.

Подчёркивается, что у оператора было 10 секунд на действие, однако он «принял неверное решение».

Ранее командующий Военно-космическими силами КСИР признал ответственность за крушение украинского пассажирского самолёта под Тегераном.

Инцидент произошёл 8 января, пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Погибли 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности. Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси призвал в кратчайшие сроки провести расследование ситуации.