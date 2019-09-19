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Политика

В видеоролике показали ядерную войну России с США

Международное издание Science and Global Security опубликовало видео, в котором при помощи компьютерной анимации демонстрируются возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами NATO — в частности, США, пишет «Популярная механика».

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

Симуляция вероятной эскалации военных действий между США и Россией разработана с учетом реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценки количества смертельных случаев. Согласно подсчетам, в течение первых нескольких часов после атаки более 90 млн человек погибнет или получит тяжелые ранения.

Видеоролик демонстрирует, что первый ядерный удар нанесла Россия, атаковав ракетами из Калининграда Польшу и Германию, на что США ответили ракетным ударом по Калининградской области.

После этого конфликт принял глобальный масштаб, распространившись и на территорию США.

Подсчет количества жертв от применения ядерного оружия выполнен при помощи программы Nukemap, пишет mail.ru. В него не вошли пострадавшие от последствий радиоактивного заражения местности и глобального изменения экологии.

Ранее в МИД России заявили о риске возникновения ядерной войны. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации возник риск начала ядерной войны.

В августе ученые из Университета Колорадо спрогнозировали, что будет после ядерной войны между Россией и США. Они считают, что последствия возможного российско-американского ядерного конфликта станут катастрофическими для всего мира.

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