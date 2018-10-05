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5 октября
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16

В Змеиногорске выбрали нового главу

4 октября депутаты Змеиногорского городского Совета депутатов единогласно проголосовали за нового главу города. Им стал индивидуальный предприниматель Эдуард Савинов, сообщил «Змеиногорский вестник».

Эдуард Савинов
Эдуард Савинов
"Змеиногорский вестник"

Предприятие Савинова занималось в основном грузоперевозками. Но судя по сообщению газеты, он также занимался наведением порядка в городе.

За два последних года предприятие смогло добиться значительных успехов: на территории города стало стало гораздо чище, уменьшилось количество стихийных свалок, а зимой мы идем на работу по расчищенным улицам и тротуарам, пишет издание.

Главы администрации — мэра — в Змеиногорске пока нет. Депутатам предстоит обнародовать условия конкурса на эту вакантную должность, а затем принять решение о проведении конкурса.

Ранее «Политсибру» писал, что после объединения города Змеиногорска и Змеиногорского района в один муниципалитет чиновники и депутаты задумывались о ликвидации городской администрации — её полномочия планировали передать районной администрации. Но судя по последним событиям, это намерение пока не реализовали.

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