Мнение редакции. Как алтайский город превращается в территорию фриков

На карте Алтайского края появилась еще одна глобальная точка напряжения — Камень-на-Оби. Ну как появилась? Из прыщика без присмотра и лечения образовался огромный чирий, если не геморроидальный узел. Камень стараниями местных властей усиленно создает себе имидж города фриков.

Традиционной самой «горячей» точкой в крае всегда считался Рубцовск — население здесь традиционно настроено негативно к власти, если не сказать агрессивно. Но в Рубцовске это классический пролетарский протест, вызванный гневом за разрушенную вместе с тракторным заводом жизнь и вечный бардак, бесхозяйственность и безденежье.

Елена Маслова , обозреватель. Altapress.ru.

Камень же пошел по какому-то странному пути гротеска. Это не то чтобы Глупов Салтыкова-Щедрина, но поводов попасть на чье-то сатирическое перо здесь точно достаточно.

Началось все, конечно, давно. Но политический старт фантасмагории, происходящей в Камне-на-Оби был дан в 2015 году, когда город решили объединить с районом. Целый десант краевых чиновников объяснял горожанам, депутатам, как им теперь хорошо станет жить и сколько проблем решит это объединение. Кстати, именно тогда впервые прозвучала идея введения в городе временного прямого губернаторского управления.

А потом случился политический казус и провал власти, который поддал жару: в 2016 году выборы в парламенты и города и района выиграли выдвиженцы «Справедливой России», которые «вынесли» единороссов в одни ворота. Они одержали победу, подняв на свой флаг идею избрания главой экс-мэра Камня Федора Найдена. Уж он-то наведет порядок, говорили они, и каменцы, изнуренные отсутствием какой-то внятной управляемости, им поверили.

А потом начались какие-то дикие политические танцы из разряда «так не доставайся же ты никому»: единороссы не давали эсэрам нормально утвердить главу, переманивали справедливороссов на свою сторону, депутаты регулярно срывали сессии, не принимали важных для города решений. В общем, все пошло вразнос. Затем кое-как договорились — Найден стал главой объединенного района, быстренько открестился от связи с эсэрами и принялся за дело.

И что? Город стало затягивать в адову воронку долгов и неуправляемости еще быстрее. Сейчас Камень-на-Оби находится на грани возможного вымерзания, потому что вообще не готов к зиме. Сентябрь на дворе. А не готов, потому что состояние ЖКХ в городе аховое, а депутаты с упорством, достойного другого применения, отказываются увеличивать тариф, что могло бы хоть как-то поправить дела.

А тем временем в отношении Найдена возбудили уголовное дело и суд принял решение отстранить его от должности.

Врио губернатора узнав об этих невообразимых кульбитах, создал специальную краевую комиссию, которая 4 сентября вновь десантировалась в Камне. И параллельно с этой новость появляется другая — депутаты районного собрания подрались и написали заявления друг на друга в полицию. Они папку не поделили!

Сюрреализм происходящего стал окончательно ясен, когда уже 5 сентября, после приезда краевой комиссии, депутаты вновь сорвали сессию, где должны были назначить и.о. главы. Большая их часть на заседание просто не явились.

Эти, с позволения сказать, события, как нельзя более точно характеризует всё в Камне: отношения во власти, способность вести диалог, культуру политическую и человеческую, а также качество власти в городе.