«Вас обманули»: МО РФ обратилось к бойцам «Вагнера»

Министерство обороны опубликовало в Telegram-канале обращение к штурмовым бойцам ЧВК «Вагнер».

Министерство заявило, что бойцов обманным путем втянули в преступную авантюру. Многие вагнеровцы, по данным ведомства, уже осознали ошибку.

Те, кто обратились за помощью к правоохранителям, смогли безопасно вернуться в пункт дислокации.

"Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем вам безопасность", — добавили в министерстве.

Напомним, что ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности.

Главы Московской и Ростовской областей призвали жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома.