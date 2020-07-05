Виктор Томенко и члены краевого правительства пока не опубликовали информацию о доходах за 2019 год

В соответствие с действующим законодательством чиновники должны были подавать сведения о доходах и имуществе за 2019 год до 1 мая. Однако из-за пандемии коронавируса президент Владимир Путин перенес дату исполнения этой статьи закона на три месяца — до 1 августа.
В специальном (и далеко спрятанном) разделе сайта краевого правительства справки о доходах высших чиновников края действительно пока отсутствуют.
Кстати, еще 31 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин подал декларацию о доходах за 2019 год в установленные законом сроки — до 1 апреля. Но сведения из этой справки еще нигде не опубликован.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин за 2019 год заработал 4,49 млн рублей. Кроме того, у него имеются в собственности три квартиры, а также целый автопарк. В декларации он указал автомобили Mercedes-Benz G 320, Chevrolet Camaro и BMW 740Li xDrive. А также мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, снегоход BRP Ski-Doo Skandic 500.