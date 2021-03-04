Виктор Томенко поднялся в рейтинге губернаторского влияния

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднялся на несколько строчек в февральском рейтинге влияния глав российских регионов по версии Агентства политических и экономических коммуникаций ( АПЭК ).

Томенко сменил 61-е место на 57-е, сообщил «Континент Сибирь».

Свои позиции в феврале также укрепили два сибирских губернатора — новосибирский Андрей Травников (с 36-го места переехал на 32-е) и омский Александр Бурков (с 67-го на 59-е).

Поднялся и красноярский губернатор Александр Усс. На одну позицию вверх переместился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев опустился с 42-го места на 45-е, оставшись при этом в обойме губернаторов «с сильным влиянием».

Томский губернатор Сергей Жвачкин опустился на 79-е место.

Сибирские губернаторы, находящиеся в конце списка — Олег Хорохордин (Республика Алтай), Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) и Валентин Коновалов (Республика Хакасия) свои позиции сохранили.

Ранее аналитики оценили оперативность ответов Томенко людям. У алтайского губернатора оказался не самый лучший результат.