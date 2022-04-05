Виктор Томенко приподнялся в рейтинге влияния губернаторов

Алтайский губернатор находится по итогам марта на 43 месте, переместившись с 46. Эта позиция входит в категорию «Сильное влияние».
Как отметил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, дополнительные политические возможности получили главы регионов, которые входят в профильные комиссии Госсовета (Томенко входит в «Сельское хозяйство»).
Комиссия в марте под председательством помощника президента Игоря Левитина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко проводила заседание, где обсуждалось развитие российской экономики в условиях санкционного давления.
В первой пятерке рейтинга влияния (группа «Очень сильное влияние») — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Замыкает список из 85 губернаторов глава Хакасии Валентин Коновалов.