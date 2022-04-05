5 апреля
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Политика

Виктор Томенко приподнялся в рейтинге влияния губернаторов

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило мартовский рейтинг влияния глав субъектов РФ. Губерна­тор Алтайско­го края Вик­тор То­мен­ко в нем улучшил позиции.

Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае.
Выездное заседание комиссии по ЧС в Алтайском крае.
altapress.ru. Дмитрий Лямзин.

Алтайский губернатор находится по итогам марта на 43 месте, переместившись с 46. Эта позиция входит в категорию «Сильное влияние».

Как отметил генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, дополнительные политические возможности получили главы регионов, которые входят в профильные комиссии Госсовета (Томенко входит в «Сельское хозяйство»).

Комиссия в марте под председательством помощника президента Игоря Левитина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко проводила заседание, где обсуждалось развитие российской экономики в условиях санкционного давления.

В первой пятерке рейтинга влияния (группа «Очень сильное влияние») — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Замыкает список из 85 губернаторов глава Хакасии Валентин Коновалов.

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