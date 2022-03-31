Томенко поручил запасти угля на полмиллиарда рублей

Все муниципалитеты должны будут сформировать 45-дневный запас, примерно 120 тысяч тонн угля.
Обойдется формирование резерва в сумму около 500 млн рублей, уточняет ТАСС.
Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержать жителей края в связи с ростом стоимости угля.
Какую именно поддержку имел ввиду губернатор — не поясняется. Однако он добавил, что при необходимости муниципальным образованиям для этого будет оказана дополнительная помощь из краевого бюджета.
Ранее в бюджете Алтайского края предусмотрели дополнительные финансы на исправление ситуации в многострадальном теплокомплексе Ярового.