Томенко поручил запасти угля на полмиллиарда рублей

К 1 сентября в Алтайском крае должны быть резервные запасы угля для городов и районов, поручил на совещании с главами муниципальных районов, городских и муниципальных округов губернатор Виктор Томенко.

Все муниципалитеты должны будут сформировать 45-дневный запас, примерно 120 тысяч тонн угля.

Обойдется формирование резерва в сумму около 500 млн рублей, уточняет ТАСС.

Глава региона также обратил внимание на необходимость поддержать жителей края в связи с ростом стоимости угля.

Какую именно поддержку имел ввиду губернатор — не поясняется. Однако он добавил, что при необходимости муниципальным образованиям для этого будет оказана дополнительная помощь из краевого бюджета.

Ранее в бюджете Алтайского края предусмотрели дополнительные финансы на исправление ситуации в многострадальном теплокомплексе Ярового.