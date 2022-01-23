В Барнауле выяснили, почему зима такая теплая. Город нагревает «голая теплотрасса»

В паблике « Барнаул 22 » рассказали про теплотрассу с ободранной теплоизоляцией, из-за которой «увеличиваются теплопотери».

Житель Барнаула сообщил, что голая теплотрасса идет от улицы Власихинской и до шоссе Ленточный бор, и, возможно, уходит дальше.

«Интересно, для какой цели? Конечно же, как я думаю, это во благо граждан, но гражданам хотелось бы знать, какое от этого благо», — поинтересовался он.

В комментариях к записи отметили, что «народ оплачивает теплопотери», поэтому проблема сегодня не на первом месте.

Люди пишут: «Эта теплотрасса идет в поселок Южный, я живу уже шесть лет на Южном и ничего не делают с теплотрассой, зато ценник на тепло драконовский», «Трубы голые, уже много лет лес отапливается, огромные потери тепла», «Тепло на улице, тепло в домах — чего тут непонятного».

В паблике «Черное и Белое Барнаул» сообщили, что теплотрасса в плачевном состоянии в лесу — по пешеходной дорожке, ведущей от поселка Южного до завода Ротор.

«1−2 километра от поселка, теплотрасса вот в таком состоянии. Ручьем льется горячая вода. Изоляция труб практически отсутствует. Тем временем жители поселка уже второй год мерзнут в своих квартирах зимой за свои же (немалые) деньги», — говорится в сообщении.

Кстати, накануне барнаульские активисты показали, какие на самом деле происходят теплопотери — на трубе пожарили яйцо.

Стоит отметить, что проблема с ободранной изоляцией на теплотрассе на самом деле не новая — об этом в Барнауле заявляли и ранее.

Ранее сообщили, что в «богатом» алтайском селе Шипуново вместе с жилыми домами отапливают улицу.