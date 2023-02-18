Выстрел в ногу: бывший алтайский депутат высказался об идее объединения с Новосибирской областью

Владислав Вакаев, экс-депутат АКЗС, считает, что присоединение поведет за собой стремительную деградацию Алтайского края. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Идея об объединении для Вакаева выглядит, как борьба между двумя регионами.

По его мнению, изначальное решение о создании Алтайского края, как самостоятельного субъекта, спасло Барнаул. Город стал административным центром, что дало мощный толчок в развитии образования, науки, здравоохранения, культуры, промышленности, строительстве и прочем.

Ликвидация края, как отдельной единицы, не принесет региону ничего хорошего. Зато даст дополнительные возможности развития Новосибирску.

«Озвучу мысль, которая может показаться несколько неожиданной для жителей Алтая: в последние несколько лет Барнаул развивается более успешно, чем Новосибирск, который начинает «проседать»." - пишет Вакаев.

Новосибирск. unsplash.com

В 90-е и начале 2000-х годов статус главного «посредника» Сибири давал Новосибирску развивать сферу обслуживания из-за большого потока людей.

Теперь же именно промышленность вновь становится главным локомотивом развития городов. И в этом плане Барнаул, считает Вакаев, начинает стремительно набирать обороты.

«Если к этому добавить перспективы превращения столицы Алтайского края в важный логистический центр Южной Сибири, то можно сделать прогноз, что у Барнаула есть хороший шанс взять реванш у Новосибирска в ближайшем будущем. Объединение, с точки зрения избирателей края, похожа на выстрел в собственную ногу.» — говорит бывший депутат.

Напомним, что ранее бывший кандидат в губернаторы края Андрей Крылов предложил улучшить благосостояние Алтая, объединив его с Новосибирской областью

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