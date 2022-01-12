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Политика

Вице-спикер Совфеда рассказал, готовы ли США начать большую войну

США не готовы воевать за расширение НАТО, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

США.
США.
CC0

Так, сенатор подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от идеи создания однополярного мира.

«Но, преследуя ее, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — цитирует Косачева «Парламентская газета».

По словам сенатора, у США есть «красные линии», которые Вашингтон не намерен переступать.

«Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — добавил Косачев.

Также вице-спикер СФ особо подчеркнул, что Россия абсолютно точно не стремится к войне.

Ранее генерал-лейтенант Роберт Моод из Норвегии заявил, что Россию следует принять в НАТО, чтобы исключить возможность конфликта между альянсом и РФ.

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