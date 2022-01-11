Почему Россию предложили принять в НАТО и когда еще наша страна пыталась вступить в альянс

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Почему Россию важно принять в НАТО?

НАТО стоит «больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории», написал Моод в статье для журнала «Aftenposten».

«Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.