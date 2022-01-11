Почему Россию предложили принять в НАТО и когда еще наша страна пыталась вступить в альянс

НАТО стоит «больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории», написал Моод в статье для журнала «Aftenposten».
«Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.
Роберт Моод убежден: чтобы наладить отношения между Россией и Западом, нужно «отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон».
Россия пыталась вступить в НАТО в 1954, 1983, 1991 и 2022 годах. Но в государствах Североатлантического альянса бытует миф, что страна пытается подчинить их себе и искоренить демократию, поэтому Москве в членстве неоднократно отказывали.
Кстати, одна из самых решительных попыток вступить в НАТО состоялась в 1954 году, при Никите Хрущеве. Тогда СССР адресовал прошение о членстве США, Великобритании и Франции. В послании отмечалось, что формирование военных блоков предшествовало обеим мировым войнам, и одобрение советской заявки продемонстрировало бы мирные цели Североатлантического альянса.
В результате, ведущие страны НАТО ответили СССР отказом. Свое решение они аргументировали тем, что Советский союз якобы пытается подорвать альянс изнутри.