21 марта
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Политика

Вывески на иностранных языках предложил запретить депутат Госдумы

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. Соответствующее письмо направлено главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому, сообщает RT с ссылкой на копию документа.

В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке.
В Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке.
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Парламентарий напомнил, что единственный государственный язык в России — русский. Он используется для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота,

По мнению депутата, вывески на иностранных языках, не всегда информативны для россиян, а также нивелируют статус государственного русского языка, пишет Lenta.ru.

Хамзаев предлагает обсудить возможность внесения изменений в законодательство и правовые нормы, обязывающих российские и иностранные предприятия, работающие в России, использовать на вывесках только русский язык, а также проводить транслитерацию иностранных наименований брендов.

В 2017 году в Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке.

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