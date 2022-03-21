Вывески на иностранных языках предложил запретить депутат Госдумы

Парламентарий напомнил, что единственный государственный язык в России — русский. Он используется для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота,
По мнению депутата, вывески на иностранных языках, не всегда информативны для россиян, а также нивелируют статус государственного русского языка, пишет Lenta.ru.
Хамзаев предлагает обсудить возможность внесения изменений в законодательство и правовые нормы, обязывающих российские и иностранные предприятия, работающие в России, использовать на вывесках только русский язык, а также проводить транслитерацию иностранных наименований брендов.
В 2017 году в Барнауле члены партии ЛДПР пикетировали против вывесок на иностранном языке.