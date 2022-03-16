В Алтайском госуниверситете будут обучать корейскому языку

В новом учебном году студенты АлтГУ смогут изучать корейский язык. Учить иностранному языку будут в Институте истории и международных отношений по программе «зарубежное регионоведение».

В Сибири корейский язык сегодня преподается только в Новосибирском государственном университете.

В Барнауле это будет программа бакалавриата, срок обучения составит 4 года, а затем студенты могут продолжить изучение корейского языка в магистратуре. Будет пять бюджетных мест, остальные — на платной основе.

Программа не ограничится только изучением корейского языка.

«Он займет около 65% от общей аудиторной нагрузки. Остальные 35% - это страноведческие дисциплины. В течение 4 лет студенты будут изучать историю Кореи, ее культуру, литературу, углубятся в современные экономические, модернизационные, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Большое внимание будет уделено изучению политической системы страны и ее роли в международных отношениях», — сообщает пресс-служба АлтГУ.

В опорном вузе обещают, что выпускники этого направления смогут работать не только переводчиками, но и в любой коммерческой структуре и госорганах.

В АлтГУ подчеркнули, что изучение азиатских языков с годами становится актуальнее. «Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года ставит в приоритет диверсификацию экономических контактов Алтайского края со странами Азии». — заявляют они.

Также отмечено, что в течение 20 лет в госуниверситете выпускают специалистов со знанием китайского языка.