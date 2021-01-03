Владимир Путин назначил нового председателя Алтайского краевого суда

Им стал Эдуард Ермаков, говорится на сайте Политсиб.ру До этого он был председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда, а также занимал должность доцент кафедры судебной, административной и прокурорской деятельности в алтайском филиале РАНХиГС.

На новую должность Эдуард Ермаков — судья второго квалификационного класса с 17-летним стажем — назначен на ближайшие шесть лет.

Эдуард Ермаков. alt.ranepa.ru.

К слову, пост председателя Алтайского краевого суда стал вакантным в начале октября 2020 года. По собственному желанию его оставил Виктор Ширнин, который возглавлял государственный орган, начиная с 2008 года, а затем переназначен в 2014 году — каждый раз на шестилетний срок. Его полномочия заканчиваются в 2020 году.

Тогда исполняющим обязанности главы суда назначили заместителя Ширнина Ольгу Смолину. А уже в сентябре 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей России согласовала на вакантную руководящую должность Эдуарда Ермакова.

Справка Эдуард Юрьевич Ермаков — выпускник юридического факультета АлтГУ (1995), диплом с отличием. В 1994—2000 годах работал в органах прокуратуры, дослужился до должности начальника отдела по надзору за законностью постановлений судов по гражданским делам прокуратуры Алтайского края. С 2000 года — судья Ленинского районного суда Барнаула. С 2004 года — судья Алтайского краевого суда. В 2009 году возглавил судебную коллегию по административным делам. С декабря 2011 года — заместитель председателя Алтайского краевого суда.

В 2015 году Эдуард Ермаков рассказывал о себе в интервью журналистам портала zasudili.ru: