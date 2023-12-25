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Политика

Владимир Путин подписал закон о выплате маткапитала. Но есть нюанс

Закон распространяется только на россиян. На момент рождения ребенка у него должно быть российское гражданство.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Как сообщает ТАСС, помимо этого, когда возникнет материнский капитал на нового ребенка не будут учитываться дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению.

Изменения в закон вступят с 1 января 2024 года.

В настоящее время согласно российскому законодательству, ребенок может получить гражданство РФ во время рождения, если, в частности, оба его родителя являются гражданами России. А также если один из родителей имеет гражданство России, а второй нет, однако ребенок не приобрел другого гражданства по рождению или родился в РФ.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае проиндексируют социальные выплаты отдельным категориям граждан.

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