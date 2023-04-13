13 апреля
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Политика

Владимир Путин поставил вопрос о перспективах введения льгот на покупку жилья во «вторичке»

Президент РФ Владимир Путин считает, что введение льгот положительно отразится на отрасли, сообщает ТАСС.

Путин и Мутко.
Путин и Мутко.
kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что такая мера государственной поддержки поможет не только отрасли, но и покупателям.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — сказал глава государства.

В разговоре с Путиным Виталий Мутко, глава ДОМ. РФ, отметил, что покупатели чаще выбирают именно вторичный рынок, потому что приобретать там недвижимость выгоднее.

Тем не менее, предложенная президентом льгота все равно «будет подталкивать строительство».

Ранее законопроект об электронных повестках направили на подпись Путину.

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