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Политика

Владимир Путин поздравил россиян с 23 февраля

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны с поздравлением в честь Дня защитника Отечества.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства отметил боеспособность отечественных вооруженных сил и их владением новейшим оружием. Он поблагодарил всех военных за достойное исполнение своего долга.

Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, а российские армия и флот умеют это делать, завил Путин.

«Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов», — сказал президент в поздравлении на телеканале «Россия-24».

Ранее свои поздравления с праздником жителям Алтайского края направил губернатор региона Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко. Пресс-центр администрации Барнаула опубликовал поздравление главы города Вячеслава Франка.

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