Владимир Зеленский в новогоднем обращении упомянул Новосибирск

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении призвал страну к объединению. В том числе — бывшего химика, который строит высотку в Новосибирске. На это обращает внимание ndn.info.

Главным посылом поздравления было то, что все украинцы разные, однако в этом — сила нации и страны.

«Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске?» — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский несколько раз был в Новосибирске с гастролями. Он с командой «95 квартал» приезжал в Барнаул, Новосибирск и Томск. В Сибири Зеленскому понравилось.