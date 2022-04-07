7 апреля
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Политика

Владимир Жириновский. Как глава ЛДПР провел детство и что говорил о смерти

После тяжелого COVID-19 на 76 году жизни ушел Владимир Жириновский. Как легендарный лидер ЛДПР мечтал стать военным, где учился и что говорил о своих похоронах — в нашем материале.

Владимир Жириновский в Госдуме.
Владимир Жириновский в Госдуме.
ldpr.ru
1
Голод и ссоры: как прошло детство Жириновского

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан).
В 1998-м политик рассказал журналу «Медведь», что его детство было тяжелым.

«Коммунальная квартира. Я видео ссоры, когда в кастрюлю с пищей подкладывают грузную тряпку, выкручивают лампочки, спорят, кому платить за газ. Ругань, пьянь — обычная жизнь „коммуналки“. И так было до 18 лет. Детство было голодное, и днем мы питались в соседних садах, воровали», — приводит Neftegaz.ru слова Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

Тогда он поделился и своими «проделками»: «Социальный гнет. Мы бедные. Хочется, например иметь свои коньки, а денег нет. И вот моя первая коммерческая сделка. В 14 лет пришел в прокат. Там в залог коньков оставляешь пальто. И я сдал, заплатил 20 копеек в аренду, а коньки унес домой. Пальто было старое, мне покупали на барахолке все <…> Коньки, как говорится, я украл. Хотя отдал пальто. Ведь оно стоило все равно дороже, чем коньки».

2
Мечты: кем хотел стать Жириновский, «когда вырастет»

К выбору профессии Владимир Вольфович отнесся серьезно. Не мелочился: «Вначале меня тянуло быть военным, а последнее — разродился дипломатом. Когда окончил 11-й класс, я уже твердо решил пойти по международной линии. Узнал, какие есть вузы — МГИМО, Институт стран Азии и Африки. Мне сразу сказали, мол, в МГИМО ты не поступишь, там дети элиты, все экзамены нужно сдать на пятерки. Лучше МГУ: он более демократический.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
ldpr.ru

Подготовка к поступлению тоже далась Жириновскому непросто: «Пришел в МГУ, подал документы. Русский на четверку сдал, а как английский сдавать? У меня было немножко денег — мать собрала, — и я нашел репетитора. Занятие стоило 100 рублей за час, а всего я должен был получить десять занятий — это 1 тыс. рублей. Все, деньги которые у меня были… Отжал я их репетитору и с трудом, на тройку, сдал иностранный язык, но поступил».

3
Где учился Владимир Жириновский

Как пишет «Коммерсант», в 1970 году Жириновский с отличием окончил историко-филологический факультет Института восточных языков. Его специальность — «Турция и турецкий язык». Кроме того, к 1977-му он отучился на вечернем отделении юрфака МГУ, а в 1965—1967 годах был студентом Университета марксизма-ленинизма.

4
Кем работал лидер ЛДПР

В 1969-м Жириновский стажировался в Турции переводчиком — во внешнеторговых объединениях «Тяжпромэкспорт» и «Нефтехимпромэкспорт».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
ldpr.ru

В 1970—1972 годах проходил срочную службу в политуправлении штаба Закавказского военного округа. Работал в Советском комитете защиты мира, Высшей школе профсоюзного движения и иностранной юридической коллегии Минюста СССР. С 1983-го руководил юридическим отделом издательства «Мир», а в 1990-м создал и возглавил Либерально демократическую партию Советского союза (позже ее переименовали в ЛДПР).

5
Кого поддерживал Жириновский

Издание сообщает, что в августе 1991 года, при попытке госпереворота, Жириновский от лица партии поддержал ГКЧП. Позже, в октябре 1993-го, он поддержал президента Бориса Ельцина в его противостоянии с Верховным советом России.
Также политик участвовал в работе Конституционного совещания.

6
Когда и сколько раз Жириновский выдвигался в президенты

Жириновский баллотировался в президенты России в 1991 году (тогда он набрал 7,81% голосов), в 1996-м (5,7%), в 2000-м (2,7%), в 2008-м (9,35%), в 2012-м (6,22%) и 2018-м (5,65%). С 1993-го он регулярно избирался и в Госдуму, а в 2000—2011 годах был вице-спикером.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru
7
Награды и заслуги Жириновского

Владимир Жириновский — полковник в отставке. Он доктор философских наук (защитил диссертацию «Прошлое, настоящее и будущее русской нации) и опубликовал больше 500 книг, в числе которых — 100-томная серия «Политическая классика».

Яркий лидер ЛДПР — Заслуженный юрист России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, Почета, Александра Невского, а также медалью Столыпина II степени.

8
Что Владимир Жириновский говорил о смерти

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вспомнила, что в 2013 году Жириновский говорил о своих похоронах. Радио «Комсомольская правда» цитирует: «Я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, большой портрет в черной рамке. Гроб пронесут до старого здания университета, там на автомобиле до Новодевичьего кладбища. И поминки в самом большом ресторане для всего народа, и на подушечках ордена».

Ранее altapress.ru собрал самые забавные и скандальные выходки Жириновского: потерял штаны, плюнул в депутата.

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