Владимир Жириновский. Как глава ЛДПР провел детство и что говорил о смерти

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Голод и ссоры: как прошло детство Жириновского

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (Казахстан).

В 1998-м политик рассказал журналу «Медведь», что его детство было тяжелым.

«Коммунальная квартира. Я видео ссоры, когда в кастрюлю с пищей подкладывают грузную тряпку, выкручивают лампочки, спорят, кому платить за газ. Ругань, пьянь — обычная жизнь „коммуналки“. И так было до 18 лет. Детство было голодное, и днем мы питались в соседних садах, воровали», — приводит Neftegaz.ru слова Жириновского.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ldpr.ru

Тогда он поделился и своими «проделками»: «Социальный гнет. Мы бедные. Хочется, например иметь свои коньки, а денег нет. И вот моя первая коммерческая сделка. В 14 лет пришел в прокат. Там в залог коньков оставляешь пальто. И я сдал, заплатил 20 копеек в аренду, а коньки унес домой. Пальто было старое, мне покупали на барахолке все <…> Коньки, как говорится, я украл. Хотя отдал пальто. Ведь оно стоило все равно дороже, чем коньки».