13 октября
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Политика

Власти Азербайджана заявили о намерении долгосрочного мира с Арменией

Президент республики Ильхам Алиев заявил о намерении Азербайджана на долгосрочный мир с Арменией. Об этом сообщает ТАСС.

Армения.
Армения.
СС0.

О намерениях долгосрочного мира глава республики сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Она прошла на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящего в Астане.

«Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны считаем, что предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы мир был наконец достигнут», — сказал Ильхам Алиев.

Ранее в сентябре Азербайджан обвинил Армению в подготовке провокаций и ночной диверсии. В Ереване же заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников.

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