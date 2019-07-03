Власти опросят более 7 тысяч жителей Алтайского края, чтобы узнать, почему в регионе бедно живут

Минсоцзащиты Алтайского края проведет до осени опрос населения региона о причинах и «основных факторах» бедности, сообщили в ведомстве altapress.ru. Опрос проведут по поручению минтруда России в связи с тем, что регион вошел в федеральный проект по снижению бедности.

Бедность. Бездомные. СС0