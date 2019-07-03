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Политика

Власти опросят более 7 тысяч жителей Алтайского края, чтобы узнать, почему в регионе бедно живут

Минсоцзащиты Алтайского края проведет до осени опрос населения региона о причинах и «основных факторах» бедности, сообщили в ведомстве altapress.ru. Опрос проведут по поручению минтруда России в связи с тем, что регион вошел в федеральный проект по снижению бедности.

Бедность. Бездомные.
Бедность. Бездомные.
СС0

Опрос проведут сотрудники управлений соцзащиты на местах при помощи специалистов МФЦ. В каждом районе планируется опросить не менее 100 человек.

Анкету разработали сотрудники АлтГУ, сообщили в минсоцзащиты. До конца текущей недели ее планируется разместить в открытом доступе на сайте ведомства.

Изучение причин бедности проведут во всех 13 регионах — участниках проекта. Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности, писал ранее ТАСС.

В частности, предполагается ввести выплаты неработающим родителям или опекунам, которые ухаживают за ребенком — инвалидом I группы или инвалидов I группы с детства.

С бедностью будут бороться в Алтайском, Пермском и Приморском краях, в республиках Тыва и Коми, Татарстан, Кабардино-Балкария, в Ивановской, Курганской, Нижегородской, Томской, Липецкой и Новгородской областях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назначил Алтайскому краю куратора из российского правительства — министра труда Максима Топилина.

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