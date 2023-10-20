Вместе с прислугой решил совершить побег из-под стражи президент Нигера

По словам полковника-майора, нигерский лидер совершил попытку побега со своей семьей и прислугой в убежище на окраине Ниамея.
Сейчас президент и все пытавшиеся уйти с ним арестованы.
Свергнутый с поста президента Мохамед Базум попытался сбежать из под стражи, сообщает "Лента.ру".
По словам полковника-майора, нигерский лидер совершил попытку побега со своей семьей и прислугой в убежище на окраине Ниамея.
Сейчас президент и все пытавшиеся уйти с ним арестованы.
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