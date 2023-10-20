Вместе с прислугой решил совершить побег из-под стражи президент Нигера

Свергнутый с поста президента Мохамед Базум попытался сбежать из под стражи, сообщает " Лента.ру ".

По словам полковника-майора, нигерский лидер совершил попытку побега со своей семьей и прислугой в убежище на окраине Ниамея.

Сейчас президент и все пытавшиеся уйти с ним арестованы.

Ранее военные свергли президента в Нигере.