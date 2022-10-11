Внука Зюганова задержали в Москве. Комментарий лидера КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что задержание его внука, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова — провокация, сообщает РИА Новости.
Внук лидера КПРФ рассказал, что приложил карту к терминалу. Однако не дождался списания средств и уехал, указывает bfm.ru.
В апреле прошлого года глава КПРФ заявил об угрозе безопасности Путина. Он отметил, что в 2007 году, когда Путин заявил в Мюнхене, что у России есть свои геополитические интересы, его «объявили врагом № 1, развязали настоящую гибридную войну».
Ранее Зюганов заявил о провале российской экономики.
Помимо этого глава КПРФ обвинил правительство в неспособности грамотно вести бюджетную политику и обеспечить защиту для определенной категорию граждан — детей, женщин и пожилых людей.