Волгоградский депутат назвал «тунеядцами и алкашами» тех, кто получает низкие пенсии

По словам депутата, он сам раньше работал на предприятии, и там все его коллеги получают пенсию в 16−20 тысяч рублей.
«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал Гасан Набиев.
Декларированный доход депутата за 2017 год — 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей, уточняет «Комсомольская правда». У него есть три квартиры в России, их площадь — 130 кв. метров, 47 кв. метров и 159 кв. метров.
Впоследствии депутат извинился за свое высказывание, сообщает «Коммерсантъ». Слова чиновника рассмотрят на комиссии «Единой России» по этике.