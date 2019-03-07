Волгоградский депутат назвал «тунеядцами и алкашами» тех, кто получает низкие пенсии

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». По словам чиновника, они сами виноваты в своем материальном положении, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Высота 102».