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Политика

Волгоградский депутат назвал «тунеядцами и алкашами» тех, кто получает низкие пенсии

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». По словам чиновника, они сами виноваты в своем материальном положении, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Высота 102».

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

По словам депутата, он сам раньше работал на предприятии, и там все его коллеги получают пенсию в 16−20 тысяч рублей.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — сказал Гасан Набиев.

Декларированный доход депутата за 2017 год — 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей, уточняет «Комсомольская правда». У него есть три квартиры в России, их площадь — 130 кв. метров, 47 кв. метров и 159 кв. метров.

Впоследствии депутат извинился за свое высказывание, сообщает «Коммерсантъ». Слова чиновника рассмотрят на комиссии «Единой России» по этике.

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