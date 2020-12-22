Володин предложил изучить соблюдение прав митингующих в Европе

С таким предложением Володин обратился к комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России.
«Мы с вами неотъемлемая часть Европы, европейской культуры, демократии. Нас очень многое связывает, и нам не безразлично, что происходит в европейских странах», — подчеркнул он.
По мнению Володина, необходимо в частности проанализировать, как на территории Европы относятся к митингующим и как там защищают права человека.
Обсудить эту тему Володин предложил на отдельном заседании с участием различных экспертов.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят протесты против главы республики Александра Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин предложил всем политическим силам включиться в процесс урегулирования.
Ранее в Иркутске бизнесмены принесли виселицу к правительству региона — это сильно встревожило полицию.