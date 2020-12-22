Володин предложил изучить соблюдение прав митингующих в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить, как соблюдаются права человека в Европе, пишет « Парламентская газета ».

С таким предложением Володин обратился к комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России.

«Мы с вами неотъемлемая часть Европы, европейской культуры, демократии. Нас очень многое связывает, и нам не безразлично, что происходит в европейских странах», — подчеркнул он.

По мнению Володина, необходимо в частности проанализировать, как на территории Европы относятся к митингующим и как там защищают права человека.

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах. facebook.com/artem.kosaretskiy

Обсудить эту тему Володин предложил на отдельном заседании с участием различных экспертов.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят протесты против главы республики Александра Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин предложил всем политическим силам включиться в процесс урегулирования.

Ранее в Иркутске бизнесмены принесли виселицу к правительству региона — это сильно встревожило полицию.