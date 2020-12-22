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Политика

Володин предложил изучить соблюдение прав митингующих в Европе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изучить, как соблюдаются права человека в Европе, пишет «Парламентская газета».

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

С таким предложением Володин обратился к комиссии Парламентского Собрания Белоруссии и России.

«Мы с вами неотъемлемая часть Европы, европейской культуры, демократии. Нас очень многое связывает, и нам не безразлично, что происходит в европейских странах», — подчеркнул он.

По мнению Володина, необходимо в частности проанализировать, как на территории Европы относятся к митингующим и как там защищают права человека.

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.
В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.
facebook.com/artem.kosaretskiy

Обсудить эту тему Володин предложил на отдельном заседании с участием различных экспертов.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят протесты против главы республики Александра Лукашенко. Президент РФ Владимир Путин предложил всем политическим силам включиться в процесс урегулирования.

Ранее в Иркутске бизнесмены принесли виселицу к правительству региона — это сильно встревожило полицию.

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