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Политика

Володин предложил отправить в Донбасс охранников, не пустивших военного в ресторан

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отреагировал на сообщения в социальных сетях и средствах массовой информации о том, что охранники одного из столичных ресторанов не пустили военнослужащего в форме Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Спикер Госдумы выразил мнение, что за подобные поступки следует отправлять служить в Луганскую и Донецкую народную республику.

«Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся. Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что российские военные защищают Родину и всех жителей страны, и к ним следует относиться с должным уважением.

Ранее появилась информация, что сотрудники московского ресторана отказались пускать внутрь военного ВКС России, предложив ему «не распугивать посетителей» и пробраться на веранду через кусты. А именно в этот день в данном заведении отмечала день рождения его мама.

Напомним, Вячеслав Володин призвал США помнить, что России «есть, что возвращать» и уточнил, что имеет в виду Аляску. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании в нижней палате российского парламента.

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