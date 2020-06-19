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Политика

Володин рассказал, кто станет преемником Путина и что ему достанется

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» рассказал, каким будет преемник президента России Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Володин подчеркнул, что следующий президент будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин», — заявил спикер ГД.

Володин пояснил, что имеет в виду — все, что после Путина будет происходить, будет происходить по его лекалам.

«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — пояснил он.

Именно на этот фундамент, отметил Володин, будет опираться преемник Путина — он будет продолжателем того, что создал Владимир Владимирович.

Напомним, в конце 2019 года в Кремле заявили, что пока не думают о преемниках, поскольку «до выборов еще далеко». Такой ответ дали до истории с «обнулением».

Ранее Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. Летом 2019 года россияне перечислили имена возможных «продолжателей».

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