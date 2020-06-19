Володин рассказал, кто станет преемником Путина и что ему достанется

Володин подчеркнул, что следующий президент будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин», — заявил спикер ГД.

Володин пояснил, что имеет в виду — все, что после Путина будет происходить, будет происходить по его лекалам.

«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — пояснил он.

Именно на этот фундамент, отметил Володин, будет опираться преемник Путина — он будет продолжателем того, что создал Владимир Владимирович.

Напомним, в конце 2019 года в Кремле заявили, что пока не думают о преемниках, поскольку «до выборов еще далеко». Такой ответ дали до истории с «обнулением».

Ранее Путин в интервью британской газете Financial Times признался, что думает о выборе преемника с 2000 года. Летом 2019 года россияне перечислили имена возможных «продолжателей».