Возле сибирской часовни два дня продержалась и исчезла неправильная агитация от сторонника Навального

Лидер коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко рассказал на своей странице во «ВКонтакте» об исчезновении агитационного ролика.

Ролик, в котором Бойко призывает «менять власть», перестали показывать на одном из крупнейших экранов Новосибирска. Кстати, 13 сентября в городе и области пройдут выборы депутатов.

Сторонник оппозиционера Алексея Навального уверен, что городские власти надавили на рекламное агентство и вынудили прекратить сотрудничество с заказчиком.

«А между прочим ролик мой на экране возле часовни продержался ровно двое суток. И агентство теперь возвращает все деньги, грустит и крутит свой телефон», — написал Бойко.

Судя по опубликованной фотографии гигантского медиафасада, рекламное место теперь пустует — ищут нового клиента.

В исчезновении агитации Бойко обвинил главу Новосибирска Анатолия Локтя и городского начальника по рекламе.

«Анатолий Локоть в истерике. Городской начальник по рекламе — Дмитрий Лобыня — в истерике. Если такие утонченные натуры, может попроще работу стоило найти? А то как тырить деньги чемоданами на городской рекламе, так нервы позволяют, а как мордашка Бойко на 30-метровом экране — так сразу истерика», — добавил политик.

На странице Бойко местом его работы указана «Команда Навального | Новосибирск».

Напомним, в последние дни отношение новосибирской власти к Навальному явно ухудшилось. Накануне на YouTube-канале оппозиционера опубликовали видео под названием «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить».

Ранее депутат Госдумы и кандидат в губернаторы Иркутской области Михаил Щапов рассказал о провокациях в его сторону и черных политтехнологиях — его обвинили в связях с китайцами.