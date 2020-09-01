Навальный перед отравлением нашел, что можно рассказать о коррупции в Новосибирске

На YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального опубликовали видео под названием «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить».

Видео опубликовали 31 августа: за сутки ролик собрал 2,36 млн просмотров — на данный момент это первое место в российском сегменте YouTube.

«20 августа Алексей Навальный был отравлен. Это произошло, когда мы возвращались из поездки по Сибири, где записали несколько видео. Наш план заключался в том, что мы проедем по городам и покажем настоящую реальную политику», — отметила в прологе пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

В аннотации к видео пообещали целую серию фильмов-расследований. При этом Новосибирску — третьему городу страны — посвятили первую серию.

Такой выбор объяснили тем, что 13 сентября пройдут выборы в столице Сибири, где очень сильная оппозиция и не менее сильная позиция «Единой России».

Алексей Навальный с супругой Юлей. instagram.com/navalny.

«Партии власти противостоит не разрозненная группа одиночек, а коалиция, сформированная разными политическими силами. Они договорились между собой и объединились. Коалицию возглавляет Сергей Бойко, самый популярный оппозиционный политик — он занял второе место на недавних выборах мэра», — припугнули в комментарии новосибирских членов ЕР.

Напомним, утром 20 августа самолет, в котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске.

Вечером 21 августа медики разрешили вывезти пациента спецбортом в Германию. Сейчас оппозиционер находится в берлинской клинике Charite в состоянии искусственной комы.

В клинике заявили об обнаружении «сильного яда» в организме Навального. Генпрокуратура не видит оснований для уголовного дела об отравлении.