Омские врачи согласились отпустить Навального в Германию

По информации издания, Навальный покинет Омск в течение нескольких часов. Это решение приняли на консилиуме, где присутствовала и жена политика, Юлия Навальная.
Также, по словам заместителя главного врача больницы Анатолия Калиниченко, медики «окончательно исключили отравление».
«Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом», — заявил Калиниченко.
Ранее сообщалось, что диагноз, к которому склоняются лечащие врачи Алексея Навального, — нарушение углеводного баланса.
Полиция изначально не рассматривала версию умышленного отравления.
Самолет с медицинским оборудованием и специалистами за Навальным планировала направить организация Cinema for Peace Foundation — по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова, которого таким же образом доставляли в ту же клинику в 2018 году