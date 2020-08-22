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Жизнь

Омские врачи согласились отпустить Навального в Германию

Врачи омской больницы скорой помощи № 1, где в данный момент находится Алексей Навальный, дали разрешение на транспортировку больного в Германию. Об этом сообщает омское издание «Город55».

Алексей Навальный
Алексей Навальный
commons.wikimedia.org

По информации издания, Навальный покинет Омск в течение нескольких часов. Это решение приняли на консилиуме, где присутствовала и жена политика, Юлия Навальная.

Также, по словам заместителя главного врача больницы Анатолия Калиниченко, медики «окончательно исключили отравление».

«Наш диагноз с осложнениями объясняет состояние Навального. Ходит информация о неком препарате, который обнаружили. У нас таких бумаг нет. В моче и крови не обнаружили. Клиника не соответствует отравлению этим веществом», — заявил Калиниченко.

Ранее сообщалось, что диагноз, к которому склоняются лечащие врачи Алексея Навального, — нарушение углеводного баланса.

Полиция изначально не рассматривала версию умышленного отравления.

Самолет с медицинским оборудованием и специалистами за Навальным планировала направить организация Cinema for Peace Foundation — по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова, которого таким же образом доставляли в ту же клинику в 2018 году

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